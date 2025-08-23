Pamagat: Damdamin ng mga Kababaihang Iraqi: “Mula sa 12-Araw na Banal na Digmaan Hanggang sa Paglitaw ng Tagapagligtas, Kasama Kami ng Iran at ng Shi’

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa taunang paglalakbay ng Arbaeen ni Imam Hussein (a), maraming kababaihang Iraqi—mula sa mga guro hanggang sa mga ina ng tahanan—ang nagpahayag ng matinding damdamin at pakikiisa sa Iran, sa pamumuno nito, at sa Shi’a Marja’iyya.
Ang Arbaeen ngayong taon ay may natatanging diwa, bunsod ng matagumpay na tugon ng Iran sa mga pag-atake ng Israel. Maraming kampanya at mga cultural na tolda (موکب) ang itinayo upang ipakita ang suporta sa Iran at sa kilusan ng resistensya.
Ang mga kababaihang Iraqi ay masiglang tinanggap ang mga Iranian sa ruta ng Arbaeen, ipinapakita ang kanilang kasiyahan sa tagumpay ng Iran bilang isang makapangyarihang Shi’a na bansa.
Ayon sa mga panayam, ang tugon ng Iran sa Israel ay nagdulot ng tuwa at pag-asa sa mga kababaihan, na dating hindi aktibo sa mga isyung pampulitika.
Si Um Zahra, isang direktor ng paaralan sa Karbala, ay nagsabing ang lahat ng Shi’a ay nasa linya ng jihad at paglilinaw, kasama ang mga mandirigma ng Hashd al-Shaabi laban sa pananakop ng Israel.
Naniniwala siya na ang Iran ay may mahalagang papel sa paglitaw ng Imam Mahdi (a) at ang tagumpay nito ay isang hakbang patungo sa pagbagsak ng Israel.
Isa pang ina ng tahanan, si Najla, ay nagsabing ang mga missile ng Iran ay nagdulot ng kagalakan sa buong sambayanang Iraqi. Nananalangin sila para sa kaligtasan ng lider ng Iran at para sa tagumpay ng Islam.
Binanggit niya ang higit 60 taon ng digmaan sa rehiyon ng Palestine at Levant bilang bahagi ng mas malawak na sabwatan laban sa Islam, ngunit naniniwala siyang ang Arbaeen at ang presensya ni Imam Hussein (a) ay nagpapahina sa mga planong ito.
Sa huli, binigyang-diin ng mga kababaihan ang pangangailangan ng pagkakaisa ng lahat ng Muslim—Shi’a man o Sunni—sa ilalim ng Qur’an, at ang patuloy na panalangin para sa paglitaw ng Imam Mahdi (a).
Ipinahayag nila ang kanilang katapatan sa Shi’a Marja’iyya, partikular kina Ayatollah Sistani at Imam Khamenei, at ang kanilang pangakong manatiling tapat sa Ahlul-Bayt (a) hanggang sa pagdating ng Tagapagligtas.
…………….
32r8
Your Comment