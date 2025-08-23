Buod ng Pahayag ni Qais al-Khazali ukol sa Hashd al-Shaabi

Tagapagsalita: Qais al-Khazali, Kalihim ng Asa’ib Ahl al-Haq
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa kanyang talumpati sa paggunita sa pagpanaw ng Propeta Muhammad (s), sinabi ni Khazali na ang usapin ng batas para sa Hashd al-Shaabi ay naging isyung internasyonal.
Binanggit niya na ang U.S. at U.K. ay hayagang nananawagan sa media na buwagin o isama ang Hashd sa ibang puwersa.
Itinanong niya kung ang tunay na layunin ng mga diskusyon ay ang pagpasa ng batas o ang pagbuwag sa Hashd.
Tinuligsa ang isang diplomat na nagsabing wala nang silbi ang Hashd dahil sa pagbagsak ng ISIS, at tinawag itong “walang galang” at “may masamang layunin”.
Binigyang-diin niya na may mga banta pa rin sa Iraq mula sa rehiyon, kabilang ang proyekto ng Zionismo na naglalayong hatiin muli ang bansa.
Ayon sa kanya, ang patuloy na panawagan sa pagbuwag ng Hashd ay nagpapakita ng isang “sabwatan” laban sa Iraq, at ang presensya ng Hashd ay hadlang sa mga planong ito.
