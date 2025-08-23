Pahayag ng Tanseyong ng Iraqi Resistance: Panawagan sa Pamahalaan at Parlamento

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Binatikos ang Estados Unidos bilang “pinagmumulan ng kasamaan” na hindi umano nagbabago ng mga mapanlinlang nitong patakaran laban sa mga mamamayan.
Ayon sa pahayag, hindi dapat pagkatiwalaan ang mga pangako ng Amerika, ni ang mga kahina-hinalang hakbang nito.
Bagaman binawasan ng Amerika ang bilang ng mga sundalo sa mga kampo at base nito, pinataas naman nito ang mga air patrol gamit ang mga drone at fighter jets sa kalangitan ng Iraq.
Itinuturing ito ng Tanseyong bilang tahasang paglabag sa soberanya ng bansa at pagwawalang-bahala sa kalooban ng mamamayang Iraqi.
Panawagan sa Pamahalaan:
Nanawagan ang Tanseyong sa pamahalaan at sa Iraqi Parliament na gampanan ang kanilang tungkulin sa pamamagitan ng mga kaukulang komite upang subaybayan ang presensya ng mga puwersang Amerikano.
Hiniling ang “tunay na pag-alis” ng mga puwersang ito upang makamit ang ganap na soberanya ng Iraq sa kanyang lupain at himpapawid.
Pagpuri sa Hashd al-Shaabi:
Pinuri ang Hashd al-Shaabi, lalo na ang Camp Saqr, bilang lugar na nagluwal ng mga mandirigmang nagtatanggol sa estado at sa sistemang pampolitika ng bansa.
Hinimok ang mga Iraqi na igalang ang karangalan ng mga mandirigmang ito at pangalagaan ang mga kampo ng Hashd.
