Pag-atakeng Suicidal ng ISIS sa Checkpoint sa Mayadin, Deir ez-Zor, Syria

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Base sa ulat ng Syrian Arab News Agency (SANA), isang checkpoint na tinatawag na “Al-Siyasiyah” sa lungsod ng Mayadin, sa rehiyon ng Deir ez-Zor, ay inatake ng dalawang armadong miyembro ng teroristang grupong ISIS sa pamamagitan ng suicide bombing.
Detalye ng Insidente:
Ayon sa isang mapagkakatiwalaang source, napatay ng mga tauhan ng checkpoint ang isa sa mga umaatake bago ito nakapagsagawa ng anumang pagsabog.
Ang ikalawang salarin ay nagpasabog ng sarili, na nagdulot ng pinsala sa lugar.
Sa kasalukuyan, wala pang opisyal na ulat ukol sa bilang ng mga nasawi o nasugatan.
Kalagayan sa Rehiyon:
Ang disyerto ng Deir ez-Zor ay patuloy na nakararanas ng pagtaas ng aktibidad ng mga natitirang selula ng ISIS.
Minsan-minsan, ang mga grupong ito ay nagsasagawa ng biglaang pag-atake laban sa mga posisyon ng hukbong Syrian at mga checkpoint sa rehiyon.
