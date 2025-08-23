Mga lihim na pag-uusap sa pagitan ng Israeli at Jolani

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Iniulat ng mga Israeli at Hebreong media na ang mga pag-uusap sa pagitan ng gobyernong si Julani at Israel, sa suporta ng Amerika, ay papasok na sa kritikal na yugto at posibleng magbunga ng isang security agreement pagsapit ng katapusan ng Setyembre.
Ang pangunahing hindi pagkakasundo ay ang kahilingan ng Israel na panatilihin ang kanilang mga puwersa sa ilang estratehikong lugar sa Syria, kabilang ang radar station sa Jabal al-Shaykh at isang pangunahing burol sa Quneitra.
Bagong Kinatawan sa UN:
Itinalaga ni Abu Muhammad Julani ang isang bagong kinatawan sa United Nations upang pamunuan ang negosasyon sa Israel-Amerikano.
Oras at Lugar ng Pagpupulong:
Ang negosasyon ay nakatakda sa Washington sa katapusan ng Setyembre, kasunod ng unang talumpati ni Julani sa General Assembly ng UN.
Suporta ng Amerika at Trump:
Ipinahiwatig ng mga media na si Donald Trump ay gumanap bilang tagapamagitan.
Ang negosasyon ay maaaring maging prelude sa Nobel Peace Prize na layuning makamit ni Trump.
Saklaw ng Posibleng Kasunduan:
Ang kasunduan ay limitado lamang sa mga usaping pangseguridad at pagpapababa ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa.
Walang planong malawakang kasunduan sa kapayapaan sa malapit na hinaharap.
Mga Nakaraang Pagpupulong na Nakapagpatibay ng Positibong Kapaligiran:
Ang pagpupulong nina Asaad Al-Shibani at Ron Dermer sa Paris, na may suporta ng Amerika, ay nakatulong sa paglikha ng positibong atmospera para sa darating na pagpupulong nina Julani at Netanyahu.
Maikling Pagsusuri:
Ang kasunduan ay limitadong kasunduan sa seguridad, hindi isang malawakang kasunduan sa kapayapaan.
Ang presensya ng mga puwersang Israeli sa Syria ay nananatiling pangunahing hamon.
Ang Amerika ay may malaking papel bilang tagapamagitan, at ang negosasyon ay maaaring may kasamang mga layuning pampulitika at pang-internasyonal.
Kung maisakatuparan ang kasunduan, posibleng bumaba ang tensyon sa ilang estratehikong lugar, ngunit ang pangunahing problema sa rehiyon ay mananatili.
