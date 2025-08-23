Ansarullah: Ang Normalisasyon ng Bagong Pamahalaan ng Syria sa Israel ay Isang Bastos na Pagkakanulo sa Sakripisyo ng Mamamayang Syrian

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Itinutuligsa ng **Political Bureau ng Ansarullah** ang direktang pakikipagpulong ng armadong grupo na namumuno sa Syria sa Israel sa Paris.
Mga Pangunahing Punto ng Pahayag:
Pagpupulong sa Kasagsagan ng Pag-atake sa Gaza:
Binanggit ng Ansarullah na ang pagpupulong ay naganap sa oras na inihayag ni Netanyahu ang mga hakbang para sa **pag-eskalate ng pananakop sa Gaza**, at sa patuloy na paglusob at panliligalig sa Al-Aqsa Mosque, pati na rin ang pagpapahayag ng tinatawag na proyekto ng “Greater Israel”.
Pag-normalisa sa Gitna ng Agresyon
Habang nagpapatuloy ang mga **agresibong operasyon ng Israel laban sa Syria**, ang bagong pamahalaan sa Damascus ay ipinapakita ang **malinaw na pag-normalisa sa kaaway na Israeli**.
Ayon sa Ansarullah, ito ay **bastos na pagkakanulo** sa sakripisyo at karapatan ng mamamayang Syrian.
Mga Armadong Grupo Bilang Kagamitang Panlabas:
Iginiit ng Ansarullah na ang mga armadong grupo sa Syria ay **mga instrumento lamang ng mga panlabas na kapangyarihan** na naglilingkod sa proyekto ng Israel.
Pagpapahayag ng Pagtutol:
Mariing kinondena ng Bureau ang **lahat ng hakbang sa normalisasyon** sa Israel.
Binanggit ang pangangailangang itigil ang pagtakbo sa **mga landas ng relihiyoso at moral na pagtataksil** kapalit ng mga karapatan at sakripisyo ng mga bansang Arabo.
Pagpapatuloy ng Laban para sa Syria:
Iginiit nila na ang Syria ay **hindi matitinag at dapat manatiling matatag**, at sinabihan ang mga naniniwalang makakaligtas sa proyekto ng expansyon ng Israel na sila ay **nasa malaking kamalian at wala silang makakamit kundi hangin**.
Pinagmulan ng Balita Tungkol sa Pulong:
Ayon sa Syrian news agency, **SANA**, ang pulong ay naganap sa Paris sa pagitan ng "Minister of Foreign Affairs ng armadong grupo sa Syria" at isang delegasyon mula sa Israel. Layunin ng pagpupulong na talakayin ang ilang **mga file hinggil sa pagpapalakas ng katatagan sa rehiyon at katimugang Syria**.
