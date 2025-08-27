Mga Rohingya Refugee: Isang Krisis na Nakalimutan

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Makaraan ang walong taon mula nang tumakas ang mahigit 700,000 Muslim Rohingya mula sa Myanmar patungong Bangladesh dahil sa karahasan ng militar, nananatiling lubhang kritikal ang kalagayan nila sa mga kampo ng mga refugee.
Populasyon sa kampo: Mahigit 1.1 milyong tao ang kasalukuyang naninirahan sa mga kampo sa Bangladesh, nangangailangan ng agarang tulong mula sa pandaigdigang komunidad.
Babala mula sa Islamic Relief: Ayon kay Talha Jamal, direktor ng Islamic Relief sa Bangladesh, bumaba ang suplay ng pagkain, limitado ang serbisyong medikal at edukasyon, at mahirap ang access sa malinis na tubig. Tumaas ng 27% ang kaso ng malnutrisyon kumpara sa nakaraang taon, at maraming refugee ang tumatanggap ng mas mababa sa 1,000 calories kada araw.
Kakulangan sa pondo: Ang humanitarian response plan para sa taong 2025 ay nakatanggap lamang ng 36% ng kinakailangang pondo, ayon sa ulat ng Islamic Relief.
Panawagan sa mga bansa: Sa isang kumperensya sa Bangladesh, iginiit na ang responsibilidad sa krisis ay hindi dapat iatang lamang sa Bangladesh. Hiniling sa mga pamahalaan na magbigay ng mas maraming tulong upang matiyak ang ligtas, boluntaryo, at marangal na pagbabalik ng mga Rohingya sa Myanmar.
