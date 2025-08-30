Ang Buhay ng mga Muslim ay Nasa Pagkakaisa at Pag-asa sa mga Aral ng Ahlul-Bayt (a.s.)

Mga Pangunahing Punto:
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Bilang sentro ng pagkakaisa: Itinuturing silang pinagmumulan ng karangalan at pagmamahal sa puso ng mga tao, kabilang na ang mga Sunni.
Pagkakaisa ng mga relihiyon at sekta laban sa kolonyalismo at kawalang-paniniwala: Binigyang-diin niya ang panganib ng pagkakawatak-watak, gaya ng nangyari sa Syria, Lebanon, at Palestine.
Kahalagahan ng komunikasyon sa modernong panahon: Dahil sa teknolohiya, mas madali na raw iparating sa mundo ang mga makataong aral ng Islam, lalo na mula sa Ahlul-Bayt.
Pagpapahalaga sa mga panalangin at kasabihan ng mga Imam: Tinawag niya ang mga ito bilang “pinakamataas na tagapagsalita ng paaralan ng Islam,” na kayang akitin ang sinumang iskolar sa kanilang lalim at kagandahan.
Pagbanggit sa mga Sunni iskolar: Halimbawa, si Fakhr al-Razi ay nagpuri sa mga Imam mula kay Imam Baqir (a.s.) hanggang kay Imam Reza (a.s.), at kinilala ang hadith na “Ali ay kasama ng katotohanan, at ang katotohanan ay kasama ni Ali.”
Panawagan sa mga Islamic institutions: Dapat aniya silang magtuon sa positibong aspeto ng buhay, karunungan, at espiritwalidad ng Ahlul-Bayt.
Personal na karanasan sa pagtuturo: Dahil sa kakulangan ng mga aral ng Ahlul-Bayt sa mga kurso sa relihiyon at mistisismo, nagsulat siya ng 10 aklat kabilang ang mga paliwanag sa Du'a Kumayl, Ziyarat Aminullah, at Munajat Sha'baniyyah.
Pagpapanatili ng Islamikong Identidad: Isang Panawagan para sa Pagkakakilanlan, Pananampalataya, at Pagkakaisa
Islam bilang pinagmumulan ng dangal: Ayon kay Ayatollah Abdekhodaei, ang dignidad ng bawat Muslim—maging siya ay politiko, doktor, o negosyante—ay nakaugat sa kanyang pagiging Islamiko. Kung ito'y pinababayaan, nawawala ang tunay na pagkatao.
Iran bilang tahanang Islamiko: Ipinahayag niya ang kanyang pagmamahal sa Iran bilang isang bansang Islamiko, at binigyang-diin na ang kalayaan at katatagan ng bansa ay nakasalalay sa paninindigan sa Islam.
Pagbabalik sa mga orihinal na aral ng Shia: Hinikayat niya ang pagpapalaganap ng mga dalisay na aral mula sa mga klasikong iskolar ng Shia gaya nina Sheikh Mufid, Sheikh Saduq, Al-Kulayni, at Sheikh Tusi.
Proteksyon sa mga Iranian sa ibang bansa: Iminungkahi niya sa Ahlul-Bayt World Assembly na makipagtulungan sa mga embahada ng Iran upang mapanatili ang pananampalataya ng mga Iranian sa diaspora. Aniya, ang mga mamamayang Iranian sa ibang bansa ay maaaring maakit sa materyalismo, kaya mahalaga ang mga espiritwal na pagtitipon tulad ng mga majlis ni Imam Husayn (a.s.) at mga panalangin.
Karanasan sa Austria: Ibinahagi niya ang isang alaala mula sa Austria kung saan ang pagdaraos ng Du'a Kumayl ay nagdulot ng ginhawa at espiritwal na sigla sa mga dumalo.
Kahalagahan ng kooperasyon: Binigyang-diin niya na ang ugnayan sa pagitan ng Ahlul-Bayt World Assembly at mga embahada ay mahalaga upang maging epektibo ang mga pagsisikap sa pagpapalaganap ng Islam.
Paggunita sa Imam Khomeini (r.a.): Sa pagtatapos, inalala niya ang kanyang makasaysayang pagkikita kay Imam Khomeini sa Neauphle-le-Château, at pinuri ang taos-pusong dedikasyon ng Imam at ng mga kasama sa rebolusyon. Hiniling niya sa Diyos ang tagumpay ng ABNA News Agency sa kanilang misyon.
Ulat mula sa ABNA: Sa simula ng pulong, si Hassan Sadarayi Aref, tagapamahala ng ABNA, ay nagbigay ng ulat sa mga aktibidad ng ahensya, at binanggit ang malawak nitong saklaw sa iba't ibang wika bilang daan sa pagpapalaganap ng mga aral ng Ahlul-Bayt (a.s.) sa buong mundo.
