Mahigit 100 Katao Dinukot sa Marahas na Pag-atake sa Hilagang Nigeria

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa isang marahas na pag-atake sa isang liblib na baryo sa estado ng Zamfara, Nigeria, mahigit 100 katao ang dinukot ng mga armadong lalaki.
Ang insidente ay naganap sa baryo ng Gamdum Malam, kung saan dumating ang mga salarin sakay ng motorsiklo at walang habas na nagpaputok.
Ayon sa mga lokal na opisyal, dalawa ang napatay at karamihan sa mga dinukot ay kababaihan at mga bata.
Nahati sa dalawang grupo ang mga salarin: isa ang nanghuli ng tao at hayop, habang ang isa ay naglagay
Ang estado ng Zamfara ay naging sentro ng mga pag-atake ng tinatawag na “bandits” sa Nigeria, na nagdulot ng matinding takot sa mga magsasaka at residente.
Mula Hulyo 2024 hanggang Hunyo 2025, tinatayang 4,722 katao ang dinukot sa Zamfara ayon sa SBM Intelligence.
Wala pang opisyal na tugon mula sa pamahalaan ng Nigeria o pulisya ukol sa insidente.
