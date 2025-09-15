Paano Makitungo sa Taong Mahilig Magsinungaling?

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Maging huwaran ng katapatan. Huwag basta magsermon o paulit-ulit na pagalitan; ang pinakamabisang paanyaya ay ang sarili mong halimbawa.
1. Simulan sa Sarili
Maging huwaran ng katapatan. Huwag basta magsermon o paulit-ulit na pagalitan; ang pinakamabisang paanyaya ay ang sarili mong halimbawa.
2. Alamin ang Ugat
Tukuyin kung bakit siya nagsisinungaling—maaaring dahil sa kahinaan ng paniniwala, takot sa reaksyon ng iba, o kakulangan ng tiwala sa sarili. Makakatulong ang mahinahong pag-uusap o pagpapayo mula sa mga eksperto.
3. Pahiwatig na Paalala
Magbigay ng banayad at hindi direktang paalala—maikling mensahe, kwento, o materyales tungkol sa halaga ng katotohanan—upang hindi siya mapahiya.
4. Pagmamahal at Suporta
Ipakita ang pag-unawa at malasakit. Ang regalo, papuri, at pagtitiwala ay nagpapalalim ng ugnayan at nagpapadali ng pagtanggap sa payo.
5. Ayusin ang Kapaligiran
Kung ang mga kaibigan o sitwasyon ang nagtutulak sa kanya na magsinungaling, tulungan siyang makisalamuha sa mga taong tapat at mabuting impluwensya.
6. Gumamit ng Tagapamagitan
Kung mas nakikinig siya sa nakatatanda o ibang iginagalang, mahinahong hilingin sa kanila na magpayo nang hindi lantaran.
7. Purihin ang Mabubuting Gawa
Kilalanin ang kanyang mga positibong katangian upang hindi niya maramdaman na kailangan niyang magsinungaling para mapansin.
8. Palakasin ang Kumpiyansa
Bigyan siya ng mga pagkakataon at papuri upang maibsan ang kakulangan ng tiwala sa sarili na madalas nag-uudyok ng kasinungalingan.
9. Iwasan ang Panggigipit at Pagtuklas
Huwag laging hanapin ang kanyang kasinungalingan o ipahiya siya sa harap ng iba. Ang layunin ay pagwawasto, hindi panghihiya.
10. Pamahalaan ang Ugnayan
Kung walang pagbabago, puwedeng bawasan o pansamantalang itigil ang pakikisalamuha para makapagmuni-muni siya.
Pangwakas:
Ang pagbabago ay dahan-dahan. Panatilihin ang respeto, huwag padalos-dalos sa galit, at ipagpatuloy ang pagdarasal o espiritwal na panalangin para sa gabay at pagtitiis.
