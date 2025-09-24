“Paglunsad ng Pagsasalin sa Arabik ng Aklat na “Mabede sa Ilalim ng Lupa”

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa paglapit ng Linggo ng Depensa ng Bansa (Sacred Defense Week), inilabas sa Iraq ang salin sa wikang Arabik ng aklat na “Mabede sa Ilalim ng Lupa” (Underground Temple) na isinulat ni Masoumeh Miraboutalebi at pinalamutian ng puri at papuri mula sa Pinakamataas na Pinuno ng Rebolusyon Islamiko. Ang pagsasalin ay inilathala ng Dar Tamkeen Publishing.
Ang oryihinal na bersyon sa Persian, na inilimbag ng Jamkaran Publications, ay naglalarawan ng isang hindi gaanong kilalang yugto ng Sacred Defense (ang walong taong digmaan Iran–Iraq). Ikinuwento nito ang mga taon ng digmaan kung saan isang mabigat na problema sa larangan ng labanan ang nalutas sa tulong ng mga manggagawang hukay (mga minero) mula sa Yazd.
Noong nakaraang taon, sa ika-18 Pagpupugay sa Panitikang Jihad at Paninindigan, inilabas ang mensaheng papuri (taqriz) ni Ayatollah Ali Khamenei para sa aklat. Ang nobela ay hango sa buhay ng martir na si Gholamhossein Raeiat Rokn-Abadi mula sa nayon ng Roknabad, Meybod, lalawigan ng Yazd.
Bahagi ng papuri ni Ayatollah Khamenei sa aklat:
“Ang paksa ng nobelang ito ay bago at malikhaing paglapit; ang pagsasalaysay ay kaakit-akit at masarap basahin. Ang pagbibigay-pansin sa mga tila nasa gilid ngunit mahalaga at nakaaapekto sa Sacred Defense ay isang mahalagang gawain, at nagampanan ito nang mahusay ng may-akda. Ang paggamit ng mga minero mula sa Yazd ay ilang ulit nang nabanggit ni Martir Sayyad Shirazi, at alam namin iyon, ngunit ang kahalagahan, kaselan at hirap nito gaya ng ipinaliwanag sa librong ito ay hindi pa lubos na nauunawaan noon. Pagpalain ng Diyos ang mga masisigasig na alagad ng sining na may hawak na piko.”
Sa paglulunsad ng Arabik na edisyon, muling nabigyang-diin ang kahalagahan ng mga hindi kilalang bayani ng digmaan at ang papel ng panitikan sa pagpreserba ng mga kwento ng katapangan at sakripisyo.
