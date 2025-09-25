Pangulong Pezeshkian: “Ang Iran ay Matatag sa Harap ng mga Bagyong Historikal – Ang mga pumapatay ng mga bata ay hindi karapat-dapat tawaging tao”

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ipinahayag ni Dr. Masoud Pezeshkian, Pangulo ng Islamikong Republika ng Iran, sa kanyang talumpati sa General Assembly ng United Nations, na ang Iran—bilang pinakamatandang tuloy-tuloy na sibilisasyon ng mundo—ay “laging nananatiling matatag sa harap ng mga malalakas na bagyo ng kasaysayan.”
Mga Pangunahing Pahayag
Katatagan ng Bansa – Iginiit niya na ang sambayanang Iranian ay “hindi yumuyuko sa mga mananakop,” at sa kabila ng pinakamabibigat na parusa, digmaang sikolohikal, at propaganda, ang mga mamamayan ay nagkaisa sa pagtatanggol sa kanilang lupain.
Pagkondena sa Karahasan – Tinuligsa niya ang mga “kriminal na nagmamalaki sa pagpatay ng mga bata,” at sinabi na “hindi sila karapat-dapat tawaging tao.”
Panawagan sa Etika – Binigyang-diin ang “gintong tuntunin” na matatagpuan sa lahat ng relihiyon: “Huwag gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo,” at binanggit ang mga aral nina Hesus, Propeta Muhammad (S.A.W.), at mga pilosopong Hudyo at Silanganin.
Pagtuligsa sa Pandaigdigang Kawalan ng Katarungan
Tinukoy niya ang mga nagdaang pagmasaker sa Gaza, ang paglabag sa soberanya ng Lebanon at Syria, at ang pag-atake sa Yemen, na may suporta ng “pinakamalakas na armadong pamahalaan sa mundo.”
Ipinahayag niyang ang kamakailang mga pambobomba ng Israel at Estados Unidos sa mga lungsod at imprastraktura ng Iran ay “malupit, labag sa internasyonal na batas, at malaking dagok sa diplomasya.”
Mensahe ng Pagkakaisa
Pinuri ni Pezeshkian ang “Diposang 12 Araw na Pagtatanggol” ng mamamayang Iranian, kung saan ang bansa ay nagbuklod at “nagpakita ng kanilang pambansang pagkakaisa at tapang.”
Nagpasalamat siya sa mga bansa, pinuno, at pandaigdigang organisasyon na nakiramay at sumuporta sa Iran sa panahon ng pag-atake.
Bilang pagtatapos, muling iginiit ng Pangulo na ang Iran ay mananatiling matatag at marangal, at nanawagan sa pandaigdigang komunidad na huwag hayaang maulit ang mga paglabag na banta sa kapayapaan at kaayusan sa buong mundo.
Talumpati ni Pangulong Masoud Pezeshkian sa Pangkalahatang Asemblea ng United Nations
Mga ginang at ginoo,
Matapos ang halos dalawang taon ng malawakang pamamaslang, pagpapagutom, patuloy na apartheid sa mga teritoryong sinasakop, at paglusob sa mga karatig-bansa, hayagang inihahayag na ngayon ng pinakamatataas na opisyal ng rehimeng Israeli ang katawa-tawang pangarap ng isang “Malawak na Israel.”
Ang planong ito ay sumasaklaw sa maraming lupain ng rehiyon at malinaw na ibinubunyag ang tunay na layunin ng rehimeng sionis, na kamakailan ay kinumpirma mismo ng kanilang punong-ministro. Walang sinuman sa buong mundo ang ligtas sa kanilang mapang-akit na balak.
Malinaw na hindi na kontento ang rehimeng ito at ang mga tagasuporta nito sa mga pampolitikang normalisasyon. Ipinipilit nila ang kanilang presensya sa pamamagitan ng lantad na dahas at tinatawag nila itong “kapayapaan sa pamamagitan ng kapangyarihan.” Ngunit hindi ito kapayapaan o lakas—ito ay lantay na pananakop at panliligalig.
Kami, sa Iran, ay nagnanais ng isang malakas na bansa sa piling ng malalakas na karatig-bansa at isang matatag na rehiyon na may maliwanag na kinabukasan. Tumitindig kami laban sa malalaking proyektong nagdadala ng pamamaslang, pagkawasak, at kaguluhan. Ipinagtatanggol namin ang isang pinagsasaluhang pangitain na nagtitiyak ng:
Pangkaraniwang seguridad sa pamamagitan ng tunay na kooperasyon at sama-samang pagtugon sa mga banta;
Paggalang sa dangal ng tao at pagkakaiba ng kultura bilang pundamental na halaga;
Sama-samang pag-unlad sa pamamagitan ng magkasanib na pamumuhunan sa imprastruktura at makabagong kaalaman;
Patas na paggamit ng likas na yaman at seguridad sa enerhiya bilang haligi ng katatagan ng ekonomiya;
Pangangalaga sa kalikasan para sa susunod na henerasyon;
At pagtiyak na ang pambansang soberanya at integridad ng bawat bansa ay hindi maaaring pag-usapan o ipagpalit.
Ang aming layunin ay hindi “kapayapaan sa pamamagitan ng dahas,” kundi “lakas sa pamamagitan ng kapayapaan.” Sa isang ganitong matatag na rehiyon, walang puwang ang pagdanak ng dugo.
Dahil dito, matagal nang isa ang Iran sa pinakamasugid na tagapagtaguyod ng isang rehiyong walang sandatang pamuksa. Subalit ang mga bansang may pinakamalaking arsenal ng nuklear—na patuloy na lumalabag sa Kasunduang NPT at ginagawang mas nakamamatay ang kanilang mga armas—ang siyang nanggigipit sa aming mamamayan gamit ang mga walang batayang paratang.
Noong nakaraang linggo, tatlong bansang Europeo, sa utos ng Estados Unidos, ay nagtangkang ibalik ang mga lumang resolusyon ng Konseho ng Seguridad laban sa Iran—isang hakbáng labag sa batas at hindi kinilala ng ilang kasapi ng Konseho. Wala itong lehitimasyong pandaigdig at hindi tatanggapin ng pandaigdigang komunidad.
Minsan pang pinagtitibay ko sa harap ng Asembleang ito: hindi kailanman naghahangad ang Iran na bumuo ng bombang nuklear.
Mga ginang at ginoo,
Tinatanggap ng Republika Islamika ng Iran ang kapayapaan at katatagan. Naniniwala kami na ang kinabukasan ng rehiyon at ng buong mundo ay dapat na nakabatay sa kooperasyon, tiwala, at sama-samang pag-unlad.
Sinusuportahan namin ang proseso ng kapayapaan sa pagitan ng Republika ng Azerbaijan at Armenia, at umaasa kaming magiging pangmatagalan at magiging batayan ito ng mas mabuting ugnayan ng dalawang magkapitbahay.
Umaasa kami na ang mga pagsisikap para tapusin ang digmaan sa Ukraine ay magbunga ng makatarungan at pangmatagalang kasunduan sa pagitan ng Russia at Ukraine.
Malugod naming tinatanggap ang kasunduang pang-depensa sa pagitan ng Saudi Arabia at Pakistan bilang simula ng isang komprehensibong sistemang pang-seguridad sa Kanlurang Asya na may kooperasyon ng mga bansang Muslim.
Mariin naming kinokondena ang marahas na pag-atake ng Israel sa Qatar na nagdulot ng pagkamatay ng ilang sibilyang Palestino at Qatari, at ipinapahayag namin ang aming pagsuporta at pakikiisa sa pamahalaan at mamamayan ng Qatar.
Ang tunay na seguridad ay nakukuha hindi sa dahas, kundi sa pagbuo ng tiwala, paggalang sa isa’t isa, at panrehiyong pagkakaisa na nakabatay sa pandaigdigang batas. Kaya’t inaanyayahan ko ang lahat: matutong makinig sa isa’t isa imbes na magtaasan ng tinig; pag-isipan muli ang mga ideolohiya ng paghahati at karahasang pampolitika na nagpapasabog ng sigalot sa mga lipunan; at isabuhay ang gintong tuntunin: “Anumang hindi mo nais para sa iyong sarili, huwag mong ipataw sa iba.”
Ayusin natin at buhayin ang kredibilidad ng mga institusyon at mekanismo ng pandaigdigang batas at magpangako tayong lumikha ng isang sistemang panseguridad at kooperasyon para sa Kanlurang Asya.
Mga ginang at ginoo,
Pinalawak namin ang impluwensiya ng mga Iranian sa buong daigdig hindi sa paggawa o paggamit ng mga sandatang nuklear, hindi sa pamamaslang ng daan-daang libo noong ika-20 siglo, hindi rin sa pagpatay at pagpapagutom sa mga bata ng Gaza sa ika-21 siglo—at hindi rin sa mga sinaunang imperyo—kundi sa kultura ng pagkakapatiran at malasakit, sa diwang ipinahayag ng mga makatang gaya nina Rumi, Hafez, at Saadi. Wika ni Saadi:
“Ang sangkatauhan ay mga sangkap ng iisang katawan;
Sa paglikha ay iisang pinagmulan.
Kapag ang isang bahagi ay nasasaktan,
Ang iba ay hindi makakatakas sa pighati.
Kung ikaw ay walang malasakit sa dusa ng iba,
Hindi ka karapat-dapat tawaging tao.”
Ang mga kriminal na pumapatay ng mga bata at nagmamayabang sa kanilang kalupitan ay hindi karapat-dapat tawaging tao—at tiyak na hindi sila maaasahang kaalyado.
Ang Iran, na nakaugat sa tradisyon ng pagkakawanggawa, ay isang matatag at mapagkakatiwalaang kaibigan para sa lahat ng bansang naghahangad ng kapayapaan—isang pagkakaibigang hindi panandalian, kundi nakasalig sa dangal, tiwala, at magkasanib na kinabukasan.
Kami, ang mga matatag na anak ng Iran, ay paulit-ulit nang humarap at nanaig laban sa mga lumalabag sa batas, sa kawalan ng katarungan, sa diskriminasyon at dobleng pamantayan. At ngayon, sa isang pananaw na nakatuon sa mga pagkakataon, ginagawa namin ang makasaysayang tagumpay ng aming sambayanan bilang lunsaran ng isang mas maaliwalas na bukas.
Halina’t gawing mga pagkakataon ang mga banta, kasama kami.
Maraming salamat…
