Mababang Lipad at Tumpak na Pagbagsak ng Dronang Yemeni sa Pantalan ng Eilat + Video

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa mga ulat mula sa mga mapagkukunan ng balita, nakumpirma na apat na Israeli ang nasugatan matapos tamaan nang eksakto ng isang dronang Yemeni ang pantalan ng Eilat.
Iniulat ng Ahensiya ng Balitang AhlulBayt (ABNA) na ngayong hapon, Miyerkules, 2 Mehr 1404, isang dronang Yemeni ang lumipad sa mababang altitude at nakaiwas sa mga sistema ng depensa bago tumama sa pantalan ng Eilat.
Batay sa mga pinakahuling ulat, hanggang sa ngayon ay nakumpirma ang pagkakasugat ng apat na Israeli at patuloy na tumataas ang bilang ng mga nasugatan. Ilan sa kanila ay iniulat na nasa malubhang kondisyon.
