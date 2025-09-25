Pagkamatay ng Isa pang Sundalong Israeli sa mga Labanan sa Hilagang Gaza

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Inanunsyo ng hukbong sandatahan ng Israel na isang sundalo nito ang napatay sa mga sagupaan sa hilagang bahagi ng Gaza.
Sinabi ng hukbong mananakop ng Israel ngayong Huwebes na isa sa kanilang mga sundalo ang nasawi sa labanan laban sa mga grupong pang-resistansiya ng Palestina sa hilagang Gaza Strip.
Batay sa ulat ng midyang Hebreo na “Kan,” ang nasawing sundalo ay si Korporal Shlaho Shimon Dimalash, 21 taong gulang mula sa lungsod ng Beersheba, at kasapi ng Battalion 932 ng Nahal Brigade, na napatay sa labanan sa hilagang Gaza.
Samantala, inihayag ng mga grupong pang-resistansiya ng Palestina sa Gaza kahapon, Miyerkules, na kanilang nawasak ang ilang tangke at nakabaluting sasakyan ng hukbong mananakop.
Ayon sa pahayag ng Izz ad-Din al-Qassam Brigades, ang sangay militar ng Hamas, dalawang tangkeng Merkava ang kanilang tinarget gamit ang dalawang anti-armor missile na “Al-Yasin 105” sa lugar ng Tel al-Hawa sa timog ng lungsod ng Gaza.
Idinagdag sa pahayag na ang pag-atakeng ito ay nagresulta sa pagkasawi at pagkasugat ng mga sakay ng dalawang tangke.
