Namatay ang Pumatay sa Isang Mananampalatayang Briton na Nagtangkang Mag-atake sa mga Masjid ng U.K.

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Inihayag ng tagapagsalita ng Serbisyo ng mga Bilangguan ng Britanya na namatay na sa loob ng kulungan ang mamamatay-taong nahatulang habambuhay na pagkakabilanggo dahil sa pagpatay sa isang nakatatandang mananampalatayang Briton at sa serye ng mga pambobomba sa mga masjid sa U.K.
Sinabi ng Serbisyo ng mga Bilangguan ng Britanya na isang mamamayang Ukrainiano na may kiling sa neo-Nazism, na nahatulan ng habambuhay na pagkakabilanggo dahil sa pagpatay sa isang matandang mananamba at sa mga pag-atakeng pambobomba sa ilang masjid sa Inglatera, ay namatay sa loob ng bilangguan.
Si Pavlo Lapshyn, 37 taong gulang, ay nagsisilbi ng kanyang hatol na may minimum na 40 taon sa isa sa mga kulungan sa West Yorkshire (hilagang Inglatera). Noong 2013, nahatulan siya sa pagpatay kay Mohammed Saleem, 82 taong gulang, at sa pambobomba sa paligid ng ilang mga masjid sa Inglatera.
Dumating siya sa Britanya ilang araw lamang bago ang pagpatay. Sa kanyang krimen, sinaksak niya si Mohammed Saleem habang pauwi mula sa pagdarasal sa isang masjid sa Birmingham.
Pagkatapos ng pagpatay, nagtanim si Lapshyn ng mga eksplosibong bomba malapit sa mga masjid ng mga Muslim sa mga lungsod ng Walsall, Wolverhampton, at Tipton. Nakilala siya ng pulisya sa pamamagitan ng kanyang suot na damit-trabaho na nakunan ng CCTV, at sa pagsalakay sa kanyang bahay ay nakahanap sila ng mga pampasabog at mga aklat na may ekstremistang nilalaman.
Umamin si Lapshyn na siya lamang ang gumawa ng mga pag-atake at sinabi niyang layunin niya ang pagtaas ng tensyong lahi. Pinili umano niya ang mga masjid dahil, ayon sa kanya, “hindi sila mga puti at ako ay puti.”
Bunga nito, hinatulan siya ng korte sa Britanya ng habambuhay na pagkakabilanggo na may minimum na 40 taon, kasama ang mga karagdagang parusa sa ilalim ng mga batas laban sa terorismo at pampasabog.
Ayon sa tagapagsalita ng Serbisyo ng mga Bilangguan ng Britanya, si Pavlo Lapshyn ay namatay noong 23 Setyembre 2025 sa kulungan sa lungsod ng West Yorkshire.
