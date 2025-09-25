Matitinding Sagupaan sa Lungsod ng Al-Zawiya, Libya

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang lungsod ng Al-Zawiya sa Libya ay nakakaranas ng matitinding sagupaan mula pa noong Lunes sa pagitan ng mga pwersang panseguridad at ng grupong kilala bilang “Al-Kabawat.”
Nagaganap ang labanan sa malawak na lugar at nagdudulot ito ng matinding pag-aalala hinggil sa epekto nito sa mahahalagang imprastruktura ng lungsod.
Inihayag ng General Electricity Company of Libya na ang mga yunit ng planta ng kuryente sa Timog Tripoli (mga yunit 1 hanggang 6) ay napilitang ihinto ang operasyon dahil sa sagupaan, at ilang linya ng transmisyon ng kuryente ang naputol.
Nagbabala ang kompanya na ang patuloy na bakbakan ay isang seryosong banta sa katatagan ng pambansang grid ng kuryente at magpapalala sa pagdurusa ng mga mamamayan. Nanawagan din ito ng agarang tigil-putukan upang matiyak ang kaligtasan ng mga repair team.
Samantala, ang Al-Zawiya Oil Refinery Company ay nagpahayag ng matinding pag-aalala sa labanan sa paligid ng kanilang pasilidad. Binalaan nitong ang pagpapatuloy ng karahasan ay maaaring magbanta sa buhay ng mga manggagawa at magdulot ng pinsala sa pampublikong ari-arian at sa mismong pasilidad ng langis. Nanawagan sila sa mga naglalabang panig na huwag idamay ang mahahalagang pasilidad sa bakbakan.
Bilang hakbang pangkaligtasan, Ipinatigil ng Department of Education ng Al-Zawiya ang klase sa mga paaralang nasa paligid ng labanan upang maprotektahan ang buhay ng mga mag-aaral at guro.
Ayon sa Konseho ng mga Nakatatanda at mga Pinuno ng Al-Zawiya, anim ang naiulat na sugatan—apat mula sa hanay ng pulisya at dalawa naman ay sibilyan. May isang mortar shell din umanong tumama sa isang bahay sa lugar ng Al-Harsha. Sinabi ng konseho na kasalukuyan silang nagsasagawa ng mga pag-uusap para sa isang kasunduan sa tigil-putukan at para maibalik ang katahimikan sa lungsod.
Nanawagan ang Libyan Red Crescent sa mga residente na manatiling malayo sa mga bintana at mag-ingat. Sa mga huling oras, pansamantalang natigil ang bakbakan sa paligid ng Al-Zawiya Refinery matapos makialam ang mga pwersang espesyal, ngunit nananatili ang tensyon at ang pangamba na muling sumiklab ang labanan.
