Nakamit ng pambansang koponan ng futsal ng Afghanistan ang isang makapangyarihang panalo upang makapasok sa AFC Futsal Asian Cup 2026 sa Saudi Arabia, matapos talunin ang Myanmar—ang host ng kwalipikasyon—sa iskor na 8–0 sa kanilang ikalawang laban.
Sa kanilang unang laro ay tinalo na rin ng Afghanistan ang Maldives sa iskor na 10–1.
Sa kabuuan ng dalawang laban, nagtala ang koponan ng 18 gol at isang lamang ang ipinahintulot, malinaw na ipinapakita ang kanilang lakas laban sa iba pang malalakas na koponan sa Asya.
Ang head coach ng Afghan futsal team ay si Majid Mortazavi, isang Iranian. Ilan sa kanilang mahuhusay na manlalaro ay mga Afghan migrant sa Iran at mga Shiite Muslim, na naging mahalagang bahagi ng kanilang tagumpay.
