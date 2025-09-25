Pondo ng Pagreretiro ng Denmark, Inalis ang Lahat ng Pamumuhunan sa Israel

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Inanunsyo ng Danish pension fund na “AkademikerPension” na tatanggalin nito ang lahat ng puhunan na may kinalaman sa Israel mula sa kanilang investment portfolio.
Base sa ulat ng Ahensiya ng Balitang AhlulBayt (ABNA), kabilang sa mga ipu-pullout ay ang mga kumpanyang kontrolado ng pamahalaan ng Israel. Ang dahilan: ang nagpapatuloy na digmaan laban sa Gaza at ang pagpapalawak ng mga pamayanang pananakop (settlements) sa West Bank.
Ito ang pinakabagong hakbang ng isang European fund upang bawasan ang pamumuhunan sa Israel. Bago nito, ang sovereign wealth fund ng Norway na nagkakahalaga ng humigit-kumulang 2 trilyong dolyar ay nag-withdraw na rin ng bahagi ng kanilang pondo mula sa Israel.
Ang AkademikerPension, na may tinatayang 157 bilyong Danish kroner (humigit-kumulang 24.77 bilyong US dollars) na assets at namamahala sa mga pensiyon ng mga guro at propesor ng Denmark, ay naggiit na ang kasalukuyang giyera ay hindi umaayon sa mga pandaigdigang prinsipyo ng makataong batas.
Ayon sa CEO na si Jens Munch Holst, “Ang desisyon ay bahagi ng aming pagsusuri sa kakayahan ng Israel na igalang at pangalagaan ang karapatang pantao.”
