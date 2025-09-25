UAE, Ang Braso ng Washington at Tel Aviv sa Cyber-At Intelligence War Laban sa Yemen

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang United Arab Emirates (UAE) ay gumaganap ng mahalagang papel sa mga bagong spy operations laban sa Yemen sa pamamagitan ng pag-transform ng kanilang dating military bases sa Shabwa at Hadramout bilang intelligence centers na konektado sa Washington at Tel Aviv.
Ayon sa ulat ng Lebanese newspaper na Al-Akhbar, mula sa mga intelligence sources sa Sana’a, ina-activate ng US at Israel ang operations rooms na pinamamahalaan ng UAE sa Zuqur Island – bahagi ng Hanish archipelago sa Red Sea – upang magsagawa ng intelligence operations laban sa AnsarAllah movement.
Dagdag pa rito, nagdagdag ang UAE ng isang early warning center upang subaybayan ang anumang missile o drone launches mula sa Yemeni forces laban sa Israel o sa mga barko nito sa Red Sea. Sa kasalukuyan, ang isla ng Zuqur ay naging isang high-level intelligence monitoring hub.
Bukod dito, ang unit na tinaguriang “400”, na itinatag ng UAE noong unang bahagi ng 2021 bilang isang intelligence unit na pinangalanang “Counter-Terrorism,” ay muling na-activate kamakailan. Noong nakaraan, ang unit na ito ay nagsagawa ng operations pabor sa US Central Command sa kanlurang baybayin ng Yemen, at ang muling aktibasyon nito ay bahagi ng mga pagsisikap ng Washington upang hinaan ang support front ng Yemen para sa Gaza Strip.
Sa parehong konteksto, naobserbahan ng Yemeni government kamakailan ang kahina-hinalang aktibidad sa Shabwa, Hadramout, at Al-Mahrah provinces. Kabilang dito ang Marah Camp sa Shabwa, na dating kontrolado ng UAE, na ngayo’y naging modern intelligence center na konektado sa US Central Command. Ayon sa Yemeni activist na si Ali Al-Nasi, ang base na kilala bilang Site “C” ay mayroong operations rooms at satellite-connected communications rooms, at pinipigilan ng UAE forces ang pag-access ng mga Yemeni allies sa loob nito.
Dalawang araw ang nakalipas, naglabas din ng babala ang Ministry of Interior ng Yemen tungkol sa mga planong targetin ang internal front at Yemeni support front, na ayon sa kanila ay pinopondohan ng Saudi Arabia at UAE para sa kapakinabangan ng US at Israel.
Ayon sa military sources ng Yemen, ang kanilang defensive efforts upang protektahan ang military support front para sa Gaza ay hindi rin kulang sa antas kumpara sa aktwal na support operations. Binanggit din nila na ang AnsarAllah movement ay humaharap sa isang international system na layuning pahinain ang front ng Yemen, kasama ang malawakang koordinasyon sa US Central Command at US embassy sa Yemen para sa intelligence collaboration.
Dati, iniulat ng US Central Command sa platform na “X” (dating Twitter) na nakipagpulong si Admiral Brad Cooper, commander ng US Central Command, kay Lieutenant General Saghir bin Aziz, chief ng forces na nakatalaga sa Saudi-UAE coalition. Ang pagpupulong na ito ay ** bahagi ng military at security coordination at US partnership sa Aden government**, kung saan tinalakay ang joint military at security cooperation ng dalawang panig.
