Pahayag ng Pakikiramay ng Kataas-taasang Pinuno kay Ayatollah Sistani sa Pagpanaw ng Kaniyang Ginagalang na Asawa

30 Setyembre 2025 - 07:33
Nagpaabot ng pakikiramay si Kataastaasang Pinuno Ayatollah Ali Khamenei kay Ayatollah Al-Udhma Sayyid Ali Sistani matapos pumanaw ang iginagalang na asawa ng kagalang-galang na pinunong panrelihiyon.

Nilalaman ng mensahe ni Ayatollah Khamenei:

Sa ngalan ng Diyos, ang Lubos na Mahabagin, ang Lubos na Maawain

“Kay Kagalang-galang na Ayatollah Haj Sayyid Ali Sistani, nawa’y patuloy ang Kanyang mga biyaya sa inyo:

Ako ay nakikiramay sa pagpanaw ng inyong iginagalang na kabiyak at taimtim na nananalangin para sa awa at kapatawaran ng Diyos para sa kanya.”

—Sayyid Ali Khamenei

Septyembre 29, 2025

