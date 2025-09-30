Pahayag ng Pakikiramay ng Kataas-taasang Pinuno kay Ayatollah Sistani sa Pagpanaw ng Kaniyang Ginagalang na Asawa

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Nagpaabot ng pakikiramay si Kataastaasang Pinuno Ayatollah Ali Khamenei kay Ayatollah Al-Udhma Sayyid Ali Sistani matapos pumanaw ang iginagalang na asawa ng kagalang-galang na pinunong panrelihiyon.
Nilalaman ng mensahe ni Ayatollah Khamenei:
Sa ngalan ng Diyos, ang Lubos na Mahabagin, ang Lubos na Maawain
“Kay Kagalang-galang na Ayatollah Haj Sayyid Ali Sistani, nawa’y patuloy ang Kanyang mga biyaya sa inyo:
Ako ay nakikiramay sa pagpanaw ng inyong iginagalang na kabiyak at taimtim na nananalangin para sa awa at kapatawaran ng Diyos para sa kanya.”
—Sayyid Ali Khamenei
Septyembre 29, 2025
