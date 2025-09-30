Slogan na Laban sa Islam sa Bintana ng Isang Mosque sa Alemanya, Nagpasiklab ng Galit ng mga Lokal na Muslim

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Nagalit ang mga Muslim sa lungsod ng Penzberg, Alemanya matapos matagpuang may nakasulat na slogan laban sa Islam sa mga bintana ng kanilang mosque. Ang mensahe ay nagsasabing “Ang Islam ay hindi kabilang sa Alemanya.”
Kasama rin sa sulat ang inisyal na BPE, na tumutukoy sa Bürgerbewegung Pax Europa (European Citizens’ Movement for Peace)—isang grupong kilala sa mga pahayag nitong kritikal sa Islam.
Si Benyamin Idriz, imam ng mosque, ay mariing kumondena sa insidente. Ayon sa kanya, hindi ito simpleng “vandalism,” kundi isang krimeng Islamophobic, kontra-Muslim at rasista na layong maghasik ng takot, galit, at pagwasak sa mapayapang pamumuhay ng komunidad.
Nanawagan ang komunidad ng mga Muslim sa Penzberg para sa agarang imbestigasyon at pananagutan ng mga salarin, at iginiit na ang ganitong krimen ay dapat tratuhing kasing bigat ng antisemitismo at iba pang anyo ng poot at rasismo.
Pinatunayan ng pulisya ng Penzberg na nakapaghain na ng pormal na reklamo ang imam at kasalukuyang isinasagawa ang imbestigasyon.
