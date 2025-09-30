Isinara ng Taliban ang Internet sa Buong Afghanistan

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Tuluyan nang pinutol ng Taliban ang koneksyon sa internet at mga serbisyong pang-telekomunikasyon sa buong Afghanistan mula pa noong alas-5 ng hapon, Lunes (29 Setyembre, oras ng Afghanistan).
Iniulat ng NetBlocks na bumagsak sa 14% ng normal ang antas ng internet traffic sa bansa, na katumbas ng halos kumpletong pagkawala ng serbisyo.
Ayon sa Guardian, nag-ugat ang malawakang blackout matapos utusan ng Taliban ang pagputol ng fiber-optic lines sa iba’t ibang probinsya.
Ipinahayag ng grupo na ang hakbang ay para raw sa “pag-iwas sa katiwalian,” ngunit ilang ulat ang nagsasabing nakakagamit pa rin ng internet ang ilang opisyal ng Taliban sa pamamagitan ng Starlink satellite network, kahit tuluyang naputol ang akses para sa pangkalahatang publiko.
