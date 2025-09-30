Paano Natanggap ng mga Mandirigma ng Hezbollah ang Balita ng Pagkamatay ni Sayyid Hassan Nasrallah

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang balita ng pagkamartir ni Sayyid Hassan Nasrallah noong gabi ng 27 Setyembre 2024 ay unang tinanggap nang may pagdududa, ngunit agad itong naging mitsa ng mas matibay na paglaban para sa mga mandirigma ng Hezbollah.
Dahil sa matinding labanan at pagkakaputol ng komunikasyon, hindi agad kumalat ang balita sa lahat ng yunit. Ang mga unang nakarinig nito ay hindi kaagad naniwala, kagaya ng maraming sibilyan.
Isang mandirigma ang nagkuwento na nakita nila ang kanilang kasama, si Hassan Kourani (na kalaunan ay napatay rin), na matagal na nagdasal at nagluksa bago pa man tuluyang makumpirma ang balita, wari’y inilalapit ang sarili sa Diyos para tanggapin ang pagkamatay ni Nasrallah.
Para sa marami, mabigat ang dagok. Maraming umiyak at sumigaw, umaasang maririnig pa ang tinig ng kanilang pinuno upang palakasin ang loob nila. May ilang tulad ni Mohammad Baddah na dalawampung araw na nagluksa bago rin masawi sa labanan. Sa huling mga salita niya, sinabi niyang “ang buhay ay wala nang kulay matapos si Sayyid.”
Ngunit taliwas sa inaasahan ng kalaban, naging gasolina ng paghihiganti ang pagkawala ng kanilang lider.
May mandirigmang tumangging lumikas kahit sugatan, aniya: “Hindi ako aalis hangga’t hindi ko naipaghihiganti si Sayyid.”
May mga kumander na nagpigil ng luha at nag-utos: “Hindi ito oras para sa pagluluksa. Lahat kayo ay si Sayyid Hassan ngayon.”
Ilan sa mga kabataan ay nakipaglaban na parang naroon pa rin si Nasrallah sa kanilang tabi, bawat pagbitaw ng misil ay inaalay sa kanya: “Nakikita mo ba, Sayyid? Tama ba ang ginawa namin?”
Sa kabila ng matinding sakit, muling bumangon ang espiritu ng mga mandirigma. Nagpatuloy sila sa labanan nang buong tapang at nagsikap ring pakalmahin ang pangamba at panghihina ng loob ng mga sibilyan sa social media.
Para sa kanila, ang pagkamartir ni Sayyid Hassan Nasrallah ay hindi wakas kundi panibagong lakas upang ipagpatuloy ang kanilang tinatawag na landas ng “resistensya.”
