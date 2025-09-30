Mensahe ng Pakikiramay mula sa Kalihim ng Pandaigdigang Ahlul Bayt (a.s.) kay Marja’ al-Taqlid na si Sayyid Sistani sa Pagpanaw ng Kanyang Asawa

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Nagpadala si Reza Ramdhani, Kalihim ng Pandaigdigang Ahlul Bayt (a.s.), ng mensahe ng pakikiramay kay Marja’ al-Taqlid na si Ayatollah Sayyid Ali Sistani, sa pagpanaw ng kanyang kagalang-galang na asawa, at inilarawan ang pagkawala bilang “malaki” na iniwan ang malalim na epekto sa puso ng lahat ng mga tagasunod ng paaralan ng Ahlul Bayt at ng mga tagahanga ng mataas na awtoridad ng relihiyon.
Ayon sa nilalaman ng mensahe:
Ang yumaong ginang ay isang mapanampalataya, matuwid, malinis ang asal, at mula sa mataas na angkan, anak ni yumaong Ayatollah Sayyid Mirza Hasan, at apo ng dakilang muling nagpasigla na si Sayyid Shirazi.
Siya ay namuhay sa mapagpalang tahanan ng Marja’, at kasama si Sistani ay tiniis ang mga pagsubok at kahirapan sa ilalim ng pamumuno ng diktadurang Ba’ath, pati na rin ang mga kaguluhan at pagbabanta mula sa mga ekstremistang grupong sumasalungat, na nagdulot ng kakulangan sa seguridad at katahimikan sa Iraq hanggang ngayon.
Siya ay saksi sa marangal na pakikibaka ni Sistani at sa kanyang walang sawang pagsisikap na itaguyod ang reporma, at nagbigay ng suporta at katuwang sa lahat ng mahihirap na sitwasyon, at sa kanilang pamilya ay pinalaki ang mga anak at anak na babae sa isang tahanan ng kaalaman at kabutihan, kabilang sina Ayatollah Muhammad Rida at Ayatollah Muhammad Baqir, pati na rin ang kanilang mga anak na babae na lumaki para maglingkod sa relihiyon at lipunan.
Ang yumaong ginang ay isang halimbawa ng manampalatayang babae at mabuting modelo sa pagsunod sa buhay ng Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan), ni Ali (as), at ni Lady Fatimah (as).
Tinapos ng Kalihim ang mensahe sa pamamagitan ng panalangin sa Diyos na tanggapin ang yumaong ginang sa Kanyang malawak na awa, pagkalooban siya ng Paraiso, at isama siya kasama ang kanyang lola na si Lady Fatimah (as), at pagkalooban si Sayyid Sistani at ang kanyang pamilya ng matibay na pasensya, gantimpala, at kalusugan.
Ang mensahe ay nagpapakita ng mataas na paggalang at pagkilala sa yumaong ginang at sa mahalagang papel niya sa suporta sa Marja’ at sa kanilang komunidad, bilang opisyal na pagkilala mula sa Pandaigdigang Ahlul Bayt (a.s.) sa mataas na awtoridad ng relihiyon sa Iraq.
