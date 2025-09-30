Pinuno ng Hudikatura ng Iran, Ipinangako ang Walang Palusot para sa “Mga Traydor sa Ekonomiya”

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ipinahayag ni Gholam-Hossein Mohseni Ejei, Pinuno ng Hudikatura ng Iran, na walang palusot para sa mga tinaguriang “traydor” na destabilize ang ekonomiya o sumisira sa pagkakaisa at kultura ng bansa.
Sa isang pagpupulong ng Supreme Judicial Council, binatikos ni Ejei ang mga indibidwal na nagdudulot ng kaguluhan sa merkado at nagpapahina sa mga panlipunan at kultural na halaga. Binigyan niya ng babala na ang sinumang nagbabalak na banta sa kaisipan at seguridad ng publiko o maghasik ng takot ay haharap sa mahigpit na aksyong legal.
Ayon sa IRNA, tiniyak din niya ang mahigpit na hakbang laban sa manipulasyon sa merkado at pagkakautang sa sitwasyong pang-ekonomiya para sa pansariling pakinabang.
Binanggit ni Ejei ang tinaguriang patuloy na pagka-kaaway ng Kanluran, lalo na ng Estados Unidos at Israel, at binigyang-diin na sa halos limang dekada ng kanilang iba't ibang aksyon—mula sa militar hanggang sa ekonomiya—hindi nila nagawang pahinain ang determinasyon ng mga Iranian.
Nagpakita siya ng tiwala sa kabataang Iranian, na aniya ay mas may kakayahan at determinasyon kaysa sa mga nagdepensa sa bansa sa nakaraang mga operasyong militar.
Tinapos niya sa pamamagitan ng pagbibigay-diin sa lumalawak na pandaigdigang kamalayan sa mga “kalupitan” ng Israel, at sa pagtaas ng internasyonal na pagtutol sa kanilang mga aksyon.
