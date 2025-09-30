Pag-atake ng Palestinian Resistance, Kumapatay sa Dalawang Sundalong Israeli sa Gaza

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Noong Lunes ng gabi, isang operasyon ng Palestinian resistance sa Lungsod ng Gaza ang nagdulot ng pagkamatay ng dalawang sundalong Israeli at pagkakasugat ng higit sa labing-isang iba pa.
Iniulat na maraming sasakyang militar ng Israel ang nasira sa operasyon, na inilarawan ng mga pahayagang Hebreo bilang “napakahirap na insidente.”
Ayon sa mga pahayagang nakasulat sa wikang Hebreo, nahuli sa isang komplikadong ambush ang pwersang Israeli sa Gaza. Kabilang sa pag-atake ang pamamaga ng isang tangke, pagtutok sa isang D9 bulldozer, at pagpapasabog ng mga pampasabog nang dumating ang rescue unit sa lugar ng unang ambush.
Tinawag ng media sa Israel ang insidente bilang “massacre ng mga sasakyan,” kung saan tinamaan ng mga anti-tank missile ng mga Palestinian fighters ang dalawang Namer armored vehicle, isang Merkava tank, at dalawang D9 bulldozer, na nakumpirma na lahat ay tinamaan.
