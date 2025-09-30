Mensahe ng Kataas-taasang Pinuno: Tagumpay ay Nasa mga Matiyaga, Dapat Matatag ang Paglaban ng Resistance

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ipinarating ang mensahe ng Pinuno ng Islamic Revolution, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, sa mga tao ng Lebanon, Palestine, at mga tagasuporta ng resistance sa anibersaryo ng pagkamatay ng Sayyed Hassan Nasrallah at Sayyed Hashem Safi al-Din. Binibigyang-diin sa mensahe ang katatagan sa landas ng paglaban, at tiniyak na ang tagumpay ay para sa mga matiisin, gaya ng ipinangako ng Makapangyarihang Diyos.
Ipinahayag ni Ayatollah Mohsen Araki, kinatawan ng Kataas-taasang Pinuno ng Iran, ang mensahe sa isang seremonya ng paggunita, at ipinahatid ang pagbati ng Pinuno sa mga tao ng Lebanon, Palestine, at lahat ng kilusan ng resistance. Ipinag-alala niya ang mga martir ng resistance, lalo na si Sayyed Hassan Nasrallah, na inilarawan bilang simbolo ng dangal at sakripisyo para sa Muslim Ummah.
Binigyang-diin ni Ayatollah Araki na malinaw ang mensahe ng Kataas-taasang Pinuno sa resistance:
"Tiyakin ninyo, ang tagumpay ay malapit na. Dapat manatiling matatag ang mga tao ng Palestine at ang Islamic resistance, sapagkat magwawagi ang Gaza at ang Zionistang rehimen ay haharap sa hindi maiiwasang pagkatalo."
Idinagdag niya na ang Qom Seminary, ang Islamic Ummah, at lahat ng malalayang bansa ay nakatayo sa tabi ng resistance front, at tiniyak:
"Ipagpapatuloy ng mga anak ng resistance ang landas hanggang sa ganap na paglaya ng Palestine at pagbabalik ng al-Quds sa mga lehitimong may-ari nito."
Nagtapos ang seremonya sa pamamagitan ng mga panalangin para sa tulong ng Diyos, pagpapataas ng ranggo ng mga martir, at tagumpay ng Islamic nation laban sa pang-aapi.
