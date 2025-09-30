Israeli na Sundalo Patay sa Pambayad na Car-Ramming sa Okupadong West Bank

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Isang Israeli na sundalo ang namatay nang magsagawa ang isang Palestinian ng isang pambayad na car-ramming operation sa hilagang bahagi ng West Bank, kasabay ng tumitinding tensyon sa pagitan ng mga puwersang Israeli at mga Palestinian sa nasabing teritoryo.
Ayon sa pahayag ng militar ng Israel, nagsimula ang insidente noong Linggo ng gabi, nang ang isang trak na minaneho ng Palestinian ay diumano’y pabilis patungo sa mga tropang Israeli sa Jit Junction — malapit sa bayan ng Jit sa silangan ng lungsod ng Qalqilya.
Ang nasawing sundalo ay kinilalang si Staff Sergeant Inbar Avraham Kav, 20 taong gulang, mula sa Paratroopers Brigade’s 890th Battalion, mula sa bayan ng Lotem sa hilaga ng okupadong teritoryo.
Ayon sa Israeli medical officials, nakatamo siya ng malubhang pinsala sa ulo. Dinala siya ng Magen David Adom (MDA) sa Beilinson Hospital sa Petah Tikva para sa paggamot, kung saan siya namatay dahil sa sugat.
Sinabi ng militar na pagkatapos tamaan ng trak, binaril din ang sundalo nang buksan ng iba pang tropa ang apoy laban sa Palestinian na lalaki.
Kinilala ng Israeli military officials ang Palestinian bilang isang residente ng lungsod ng Nablus sa West Bank.
Ayon sa Hamas, ang car-ramming operation sa silangan ng lungsod ng Qalqilya ay bilang tugon sa patuloy na genocidal na digmaan ng Israel laban sa mga Palestinian sa Gaza.
“Ang matapang na operasyong ito ay nagpapakita ng determinasyon ng aming bayan na tanggihan ang mga plano ng annexation at Judaization, at nagpapatunay na mananatili ang resistance hangga’t may okupasyon,” pahayag ng kilusang nakabase sa Gaza.
Idinagdag na ang operasyon ay isinagawa sa gitna ng araw-araw na pag-atake ng mga settler at pagsalakay ng militar ng Israel sa West Bank.
“Ang mga krimen ng okupante at ang patakaran ng pagpapalayas at araw-araw na pag-atake ng mga settler sa ilalim ng proteksyon ng militar ay tiyak na magpapalakas ng galit ng publiko at magpapataas ng antas ng resistance sa lahat ng anyo,” dagdag ng pahayag.
Hinihikayat din ng Hamas ang mga Palestinian na pag-isahin ang kanilang lakas, mag-coordinate, at ihanda ang entablado ng harapang pakikipaglaban laban sa mga tropa at settler ng Israel.
Simula Oktubre 7, 2023, pinalakas ng Israeli military at mga settler ang kanilang agresyon laban sa mga Palestinian sa buong West Bank, kasunod ng pagsisimula ng genocidal war sa Gaza Strip, na ikinamatay ng daan-daang Palestinian at nasugatan ang libu-libo sa okupadong teritoryo.
Mahigit 700,000 Israelis ang nakatira sa higit sa 230 settlements na itinatag mula nang okupahan ng Israel ang West Bank at East al-Quds noong 1967.
Tinuturing ng internasyonal na komunidad na labag sa batas ang mga settlements ayon sa international law at Geneva Conventions, dahil itinayo ito sa okupadong teritoryo.
