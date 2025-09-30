Propesor mula sa Vienna University: Diyalogo ang Tanging Paraan upang Malutas ang Isyu ng Nukleyar ng Iran

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Isang propesor ng agham pampolitika sa University of Vienna ang nagpahayag na ang United States at ang European Troika ay pinili ang landas ng konfrontasyon, kasunod ng pagtanggi ng UN Security Council sa isang draft resolution na naglalayong pigilan ang muling pagpataw ng UN sanctions laban sa Iran.
Ayon kay Heinz Gartner, propesor ng agham pampolitika sa University of Vienna, sinabi niya sa IRNA noong Linggo na ang kamakailang kasunduan sa pagitan ng Tehran at ng International Atomic Energy Agency (IAEA) ay maaaring magsilbing batayan para sa pagpapaunlad ng nuclear diplomacy.
Dagdag ni Gartner, hindi nakakagulat ang kabiguan ng draft resolution na iminungkahi ng Russia at China upang ipagpaliban ang pagpapatupad ng sanctions (snapback). Binanggit niya na determinadong itulak ng tatlong bansang Europeo at ng Estados Unidos ang mekanismo, kahit na ang mga kamakailang mungkahi ng Iran ay maaaring makita bilang palatandaan ng kagustuhang makipagtulungan.
Binanggit din ng propesor na ang kasunduan noong Setyembre 9 (Shahrivar 18) sa pagitan ng Iran at IAEA sa Cairo ay may potensyal na maging pundasyon para sa patuloy na pag-uusap.
Dagdag pa niya, ang muling pagsisimula ng direktang negosasyon sa pagitan ng Iran at Estados Unidos—lalo na matapos ang mga aksyong militar ng US at Israel sa huling yugto ng mga pag-uusap—ay nangangailangan ng mas maraming panahon. Subalit, sa halip na ituon ang pansin sa pagkakataong ito, pinili ng mga Kanluraning bansa na ituon ang atensyon sa mga kahinaan ng kasunduan sa Cairo.
Binanggit din ng Austrianong propesor ang historikal na ugat ng hindi pagtitiwala sa pagitan ng Iran at ng Kanluran, at sinabi na tinitingnan ng Iran ang kilos ng mga Kanluraning bansa—lalo na ng mga bansang Europeo—sa UN Security Council bilang isang anyo ng post-colonial na paglapit. Idinagdag niya na, batay sa karanasan ng Iran sa kolonyalismo, nauunawaan ang ganitong pananaw.
Noong Martes, Setyembre 9, nilagdaan ng Islamic Republic of Iran at IAEA ang isang kasunduan sa Cairo, Egypt, na nagbukas ng daan para sa muling pakikipagtulungan, kabilang ang mga mekanismo upang muling simulan ang inspeksyon sa mga nuclear facilities ng Iran.
Ang anunsyo ay kasunod ng pagpupulong nina Egyptian Foreign Minister Badr Abdelatty, Iranian Foreign Minister Seyed Abbas Araghchi, at IAEA Director General Rafael Grossi.
