Unang-taong anibersaryo ng pagkamartir ng mga nangunguna sa Aksis ng Resistensya, sa Qom / Si Shaheed Nasrallah ay hindi isang tao, kundi isang paaral

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa seremonya ng unang anibersaryo ng pagkamatay ng mga nangunguna sa Aksis ng Resistensya, sinabi ni Hojjat al-Islam Naser Rafiei: “Si Sayyid Hassan Nasrallah ay watawat ng resistensya at sagisag ng isang paaralan na ang kanyang landas ay magpapatuloy.”
Ang seremonya ng unang anibersaryo ng pagkamatay ng mga nangunguna sa Aksis ng Resistensya, mga kagalang-galang na iskolar ng Shia at mga haligi ng mundo ng Islam, ang mga martir na sina Sayyid Hassan Nasrallah at Sayyid Hashem Safi al-Din, ay ginanap ngayong gabi – Miyerkules, 9 Mehr 1404 – sa presensya ng mga bantog na iskolar, mga personalidad mula sa seminaryo at unibersidad, mga pandaigdigang institusyon, mga pamilya ng martir, at iba’t ibang sektor ng mga mamamayang maka-Wilayah ng Qom sa Imam Khomeini (ra) hall ng banal na dambana ni Bibi Fatimah al-Masumeh (s.a.).
Kabilang sa mga dumalo ay sina Ayatollah Mohammad Qomi, deputy para sa internasyonal na relasyon ng tanggapan ng Pinakamataas na Pinuno; Ayatollah Reza Ramazani, kalihim-heneral ng AhlulBayt (a.s.) World Assembly; Ayatollah Sayyid Hashem Hosseini Bushehri, pinuno ng Society of Seminary Teachers; Hojjat al-Islam wal-Muslimeen Ali Abbasi, pinuno ng al-Mustafa International University; Hojjat al-Islam wal-Muslimeen Hamid Shahriari, kalihim-heneral ng World Forum for Proximity of Islamic Schools of Thought; at isang bilang ng mga opisyal, estudyante at guro mula sa seminaryo ng Qom mula sa iba’t ibang nasyonalidad, gayundin ang mga tao ng Qom at mga peregrino ng banal na dambana ni Hadrat Masumeh (s.a.).
Si Sayyid Hassan Nasrallah: isang ganap na sagisag ng pagtatanggol sa mga inaapi
Si Hojjat al-Islam wal-Muslimeen Naser Rafiei, bilang pangunahing tagapagsalita sa seremonyang ito, ay nagsabi ukol sa pagtatanggol ng mga Shia sa mga inaapi: “Si Imam Hasan al-Askari (a.s.) ay nagsabi sa isang riwayat tungkol sa mga Shia na sila ay inuuna ang iba bago ang kanilang sarili. Ang napakalaking gastos na binayaran ng martir Sayyid Hassan Nasrallah at ng mga mandirigma ng Hezbollah ng Lebanon ay alang-alang sa pagtatanggol sa mga inaaping mamamayan ng Gaza. Ang pagtatanggol sa mga inaapi ay tanda ng pagiging Shia, tulad ng natutunan natin mula sa paaralang ito; at kapag nagkaroon ng lindol o baha sa isa sa mga karatig-bansa, hindi natin sinasabi na wala itong kinalaman sa atin, bagkus tayo’y tumutulong sa mga nasalanta.”
Idinagdag niya: “Si martir Sayyid Hassan Nasrallah ay mayroong napakaraming katangian. Sa kanyang mensahe ukol sa pagkamatay ng martir na ito, binanggit ng Pinakamataas na Pinuno ng Rebolusyon ang pitong katangian para sa kanya. Ang Kanyang Kamahalan ay nagbibigay ng mensahe nang may kalkulasyon, at mabuti kung magkaroon ng isang tesis upang pag-aralan ang mga mensahe ng pakikiramay ng Pinakamataas na Pinuno. Ang Pinuno ng Rebolusyon ay nagbigay ng mga mensahe ng pakikiramay para sa iba’t ibang mga tao sa iba’t ibang kilusan, ngunit ang tono ng Kanyang Kamahalan sa mga mensaheng ito ay palaging magkakaiba.”
Ang Katayuan ni Martir Nasrallah mula sa Pananaw ng Pinuno ng Rebolusyon
Itinuloy ng guro ng seminaryo sa Qom: “Ang unang katangian na binanggit para kay Martir Sayyid Hassan Nasrallah sa mensahe ng pakikiramay ng Pinakamataas na Pinuno ay ang pagiging isang ‘dakilang mujahid’. Ang jihad ay isang napakahalagang usapin at ang martir na ito ay maituturing na isang dakilang mandirigma.”
“Ang ikalawang katangian na binanggit sa mensaheng ito para kay Martir Sayyid Hassan Nasrallah ay ang pagiging ‘watawat ng resistensya’. Mahalaga ang resistensya, ngunit mas mahalaga ang pagiging tagapagdala ng watawat ng resistensya.”
“Ang ‘matuwid na iskolar’ ay ang ikatlong katangian na binanggit para kay Martir Sayyid Hassan Nasrallah sa mensahe ng Pinuno ng Rebolusyon. Ang martir na ito ay isang edukadong iskolar at sa kanyang kabataan pa lamang ay may pahintulot siya mula kay Imam Khomeini (ra) sa maraming bagay.”
Itinuro ni Rafiei ang mga katangian ni Martir Sayyid Hassan Nasrallah mula sa pananaw ng Pinuno ng Rebolusyon at kanyang sinabi: “Sa mensahe ng pakikiramay ng Pinuno ng Rebolusyon, binigyang-diin na si Martir Sayyid Hassan Nasrallah ay isang ‘politikal na tagapamahala’. Maraming tao ang mga iskolar, ngunit hindi sila politikal, at maraming politikal na tao ang hindi iskolar. Mahirap na pagsamahin ang maraming katangian sa iisang tao. Tulad ng si Imam Khomeini (ra) ay isang taong politikal, ngunit siya rin ay isang taong makadiyos.”
Idinagdag pa niya: “Ang ‘bihirang liderato’ at ang pagiging ‘tagapamahala at mujahid’ ay kabilang sa iba pang mga katangiang binanggit para kay Martir Sayyid Hassan Nasrallah sa mensahe ng Pinuno ng Rebolusyon. Ang Pinuno ng Rebolusyon ay nagsabi na si Martir Sayyid Hassan Nasrallah ‘ay hindi lamang isang tao, kundi isang paaralan’. Si Imam Khomeini (ra) ay minsan ring nagsabi tungkol kay Martir Beheshti na siya ay isang bansa. Ang mga ganitong uri ng personalidad ay may kasaysayan at ang kanilang kapasidad ay higit pa sa kanilang panahon.”
Binigyang-diin ni Rafiei: “Ang watawat na hawak ni Martir Sayyid Hassan Nasrallah ay hindi mahuhulog sa lupa. Tiyak na ang linya ng pakikibaka ng Hezbollah ng Lebanon ay magpapatuloy. Maraming tao ang nagsikap na tanggalin ang armas ng resistensya. Nang si Yasser Arafat ay nakipagkamay sa mga Zionista, walang naniwala na makalipas ang ilang dekada, sina Haniyeh at Sinwar ang mamumuno sa kilusang armadong resistensya ng Palestina laban sa Israel.”
Itinuloy ng guro ng seminaryo sa Qom: “Ang Hezbollah ng Lebanon ay isang paaralan. Ang landas ni Martir Sayyid Hassan Nasrallah ay magpapatuloy. Ang martir na ito ay mahilig sa rawdah (mga pagtangis) at luha, at may pagmamahal kay Imam Husayn (a.s.), at ngayon ang libingan ni Martir Sayyid Hassan Nasrallah ay lugar ng pagtitipon ng mga malaya sa buong mundo.”
Panata ng Resistensya sa Dugo ng mga Martir
Si Hojjat al-Islam wal-Muslimeen Moeen Daqiq, kinatawan ng Hezbollah sa Lebanon, ay nagpahayag sa pagpapatuloy ng seremonya at kanyang sinabi habang ipinapahayag ang pagbati ng mga tao ng Lebanon sa sambayanang Iran:
“O dakilang sambayanang Iran, ipinapadala ko sa inyo ang pagbati ng mga kumander ng Hezbollah, mga pamilya ng mga martir, at ang sambayanang Lebanese. Mula sa tabi ng banal na dambana ni Hadrat Masumeh (s.a.), sinasabi ko sa Pinakamataas na Pinuno: O aming lider, tulad nina Nasrallah at Safi al-Din na parang inyong sariling mga anak, kami’y nananatiling tapat sa aming panata at naghihintay ng inyong hudyat. Sa dugo ng mga martir kami’y nangakong kahit gaano pa kalakas ang presyon ng mga kaaway, hindi kami tatalikod sa sigaw na ‘Hayhat minna al-dhilla’ (hinding-hindi kami papayag sa kahihiyan).”
Hindi Namin Iiwan ang Larangan at Hindi Namin Isusuko ang Aming Sandata
Nagpatuloy siya: “Mula sa panig ng kilusang resistensya, ipinapangako namin sa inyo na hindi namin iiwan ang larangan, hindi namin isusuko ang aming sandata, at pagsisikapan naming gawing kasangkapan ang paaralan at pamamaraan nina Nasrallah at Safi al-Din at ipagpatuloy ito. Ang mga martir na ito ay hindi lamang mga tao, kundi isang paaralan. At kami’y nanunumpa kasama ang mga martir na ito na mananatili sa larangan at patuloy na hawakan ang watawat ng dangal at karangalan. Ang mga anak ng paaralan nina Nasrallah at Safi al-Din ay hindi natatakot sa mga presyon at pagbabanta ng kaaway.”
Ang kinatawan ng Hezbollah sa Qom ay nagpasalamat din sa pagdalo ng iba’t ibang sektor ng lipunan sa seremonya ng paggunita sa mga martir na sina Nasrallah at Safi al-Din at kanyang idinagdag: “Mula sa pamunuan, nagpapasalamat ako sa lahat ng lumahok sa seremonyang ito, gayundin sa tanggapan ng Pinakamataas na Pinuno at sa iba pang mga institusyon at organisasyon na nakibahagi.”
Mula sa Panata ng mga Dumalo sa Dugo ng mga Martir hanggang sa Pag-awit para sa AhlulBayt (a.s.)
Sa iba’t ibang bahagi ng seremonya, ang mga dumalo ay nagtaas ng mga sigaw laban sa imperyalismo at Zionismo at ipinahayag ang kanilang galit sa mga krimen ng rehimeng Zionista at ng kriminal na Amerika sa pagpatay ng mga inaaping mamamayan ng Gaza. Ang mga dumalo ay nakipagpanata sa mga martir ng resistensya na kailanman ay hindi sila tatanggap ng kahihiyan at ipagpapatuloy nila ang landas at pamamaraan ng mga martir.
Ang huling bahagi ng seremonya ay binuo ng mga madahiyan (mga mang-aawit ng papuri) ng AhlulBayt (a.s.), sina Masoud Zamani at Haj Ali Maleki-Nejad.
Sa pagsasagawa ng seremonyang ito ay lumahok ang tanggapan ng Pinuno ng Rebolusyon sa Qom, pamunuan ng banal na dambana ni Hadrat Fatimah Masumeh (s.a.), World Forum for Proximity of Islamic Schools of Thought, al-Mustafa International University, Center for Management at Center for Services of Islamic Seminaries, Society of Seminary Teachers, Supreme Council of Seminary, mga seminaryo ng kababaihan at Jamiat al-Zahra, pamahalaan ng Qom, Islamic Propagation Organization, Islamic Propagation Office ng Qom Seminary, Islamic Culture and Relations Organization, mga puwersa militar at panseguridad, kinatawan ng Pinuno sa Hajj at Ziyarat affairs, Al al-Bayt Institute, Al al-Bayt International Society, Imam al-Sadiq (a.s.) Society, Assembly of Seminary Representatives, mga grupong resistensya (Hezbollah, Hashd al-Shaabi, Kata’ib, Zainabiyoun, Fatemiyoun, Heidariyoun, Hosseiniyoun), at AhlulBayt (a.s.) World Assembly.
