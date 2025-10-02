Pentagon ay nakatuon sa Syria habang binabawasan ang mga tropa nito sa Iraq

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Isang mataas na opisyal ng seguridad sa Kagawaran ng Depensa ng Estados Unidos ang naghayag nitong Miyerkules na, alinsunod sa kasunduan noong nakaraang taon sa pamahalaan ng Iraq, ganap nang ipinagkatiwala ng U.S. sa pamahalaan ng Baghdad ang responsibilidad sa seguridad ng bansa.
Sinabi ng opisyal, na hindi pinangalanan, sa panayam ng pahayagang Amerikano na "The Hill": “Sinimulan na ng mga tropang Amerikano ang paglilipat ng responsibilidad sa pagtugon sa mga banta sa seguridad mula sa kanilang hanay patungo sa mga opisyal na pwersa ng Iraq.”
Dagdag pa niya, ang mga misyong ito ay ipagkakatiwala sa mga pwersang Iraqi na sinanay ng militar ng U.S. sa loob ng mahigit isang dekada.
Ayon sa ulat ng pahayagan, inilipat ng U.S. ang pokus ng militar mula sa seguridad ng Iraq patungo sa pagpapalakas ng presensya sa Syria upang labanan ang mga banta ng terorismo. Ilan sa mga tropang inilipat mula Iraq patungong Erbil ay inaasahang ipadadala sa Syria sa hinaharap.
Mahalagang banggitin na ilang oras bago magsimula ang pagsasara ng pamahalaang pederal, inanunsyo ng Kagawaran ng Depensa ng U.S. ang desisyon nitong bawasan ang presensya ng militar sa Iraq, bilang bahagi ng tinatawag nilang “transisyonal na yugto.”
