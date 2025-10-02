Iran: Dapat aprubahan ng Konseho ng Seguridad ang pagtanggap sa Estado ng Palestina

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang permanenteng kinatawan ng Islamic Republic of Iran sa United Nations ay nagsabi na nakalulungkot na ang Konseho ng Seguridad, sa ikaanim na pagkakataon nitong mga nakaraang buwan, ay nabigong magpasa ng resolusyon upang itigil ang mararahas na pag-atake laban sa mamamayang Palestino dahil sa paulit-ulit na paggamit ng Estados Unidos ng veto power.
Sa isang pagpupulong ng Pangkalahatang Asembleya, sinabi ng embahador ng Iran na si Amir Saeed Iravani na ang pagharang ng U.S. ay hindi lamang salungat sa matibay na kagustuhan ng pandaigdigang komunidad na sumusuporta sa katarungan, kapayapaan, at hindi maipagkakait na karapatan ng mga Palestino, kundi taliwas din sa mga pahayag ng Amerika tungkol sa pagiging tagapagtanggol ng kapayapaan—samantalang sa aktwal ay sumusuporta ito sa mananakop at lumalabag sa pandaigdigang batas.
Binanggit niya na sa halos walumpung taon, ang rehimeng Zionista ay nagsagawa ng mga ilegal at mararahas na patakaran, na sa nakalipas na dalawang taon ay lalo pang tumindi sa walang habas na pambobomba na pumatay ng sampu-sampung libong sibilyan, kabilang ang mga kababaihan at bata.
Idinagdag ni Iravani na ang mga aksyong ito ay malinaw na paglabag sa pandaigdigang makataong batas at karapatang pantao: kabilang dito ang etnikong paglilinis, ilegal na blockade, paggamit ng gutom bilang sandata, patakaran ng apartheid at kolonisasyon, terorismo ng mga settler, pagsamsam ng lupa, pagbuwag ng mga tahanan, at pag-atake sa mga banal na lugar ng mga Muslim at Kristiyano. Tinukoy din niya na ang mga ito ay bumubuo ng genocide at krimen laban sa sangkatauhan ayon sa Rome Statute ng International Criminal Court, at kinilala na rin ng isang independiyenteng komisyon ng UN na ang Israel ay nakagawa ng genocide sa mga teritoryong Palestino.
Dagdag pa niya, nananatiling paralisado ang Konseho ng Seguridad sa harap ng krisis na ito, habang ang Estados Unidos ay patuloy na humahadlang sa pananagutan ng Israel at sa gayon ay pinahihina ang kredibilidad ng konseho at ang pundasyon ng multilateralismo.
Mga Panawagan ng Iran sa Konseho ng Seguridad:
1. Magpatibay at magpatupad ng agarang at permanenteng tigil-putukan sa Gaza.
2. Tiyakin ang pagtanggal ng lahat ng hadlang at blockade ng Israel sa makataong tulong, alinsunod sa pandaigdigang makataong batas.
3. Tanggihan at kondenahin ang anumang plano ng aneksasyon, sapilitang paglilipat, o muling paninirahan sa mga ikatlong bansa.
4. Kondenahin ang mga paulit-ulit na agresyon ng Israel laban sa mga bansa sa rehiyon, kabilang ang Syria, Lebanon, Yemen, Qatar, at Iran.
5. Aprubahan ang pagtanggap sa Estado ng Palestina bilang ganap na kasapi ng United Nations.
6. Obligahin ang Israel na bawiin ang mga puwersang mananakop mula sa mga teritoryo ng Palestina, Lebanon, at Syria, at wakasan ang mga agresyon at paglabag.
7. Magpatupad ng mga obligatoryong parusang hakbang laban sa Israel sa ilalim ng Kabanata VII ng Charter, upang ipakita na hindi papayagan ng pandaigdigang komunidad ang genocide, krimen laban sa sangkatauhan, o agresyon nang walang kaparusahan.
Sa pagtatapos, muling iginiit ng Iran na ang pagtatapos ng genocide at okupasyon sa Palestina at ang pagtatatag ng isang malayang estadong Palestino na may ganap na kasapian sa UN ay parehong kagustuhan ng pandaigdigang komunidad at obligasyon ng lahat ng mga bansa. Ang karapatan ng mga Palestino sa sariling pagpapasya at hustisya para sa mga krimeng ginawa laban sa kanila ay dapat igalang. Naniniwala ang Iran na ang tanging pangmatagalang solusyon ay ang ganap na pagtamasa ng mga karapatang ito, malaya mula sa anumang panlabas na panghihimasok, pamimilit, o dominasyon.
