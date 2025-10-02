Independent Turkey: Mga madugong protesta ng mga Muslim at Budista yumanig sa India

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang pinakahuling madugong protesta sa rehiyon ng Ladakh ay nagpakita na, sa kabila ng pagkakaibang panrelihiyon, nagkaisa ang mga Muslim at Budista sa pagtutol laban sa mga patakaran ng pamahalaan ng New Delhi.
Sa isang artikulo ng Independent Turkey na tumalakay sa ugat ng krisis sa Ladakh, binigyang-diin na ang mga protesta noong nakaraang linggo ay nagbuklod sa dalawang komunidad laban sa sentral na pamahalaan—isang tagpo na inilarawan bilang “bihira.”
Noong Setyembre 24, nasaksihan ng Ladakh ang pinakamatinding karahasan sa makabagong kasaysayan nito: hindi bababa sa 4 ang nasawi at mahigit 80 ang sugatan, kabilang ang ilang pulis. Nagsimula ito bilang mapayapang pagtitipon ngunit mabilis na nauwi sa marahas na sagupaan.
Ayon kay Dr. Duygu Cagla Bayram, ang ugat ng krisis ay nag-ugat sa desisyon ng pamahalaan ng India noong 2019 na bawiin ang espesyal na katayuan ng Jammu at Kashmir, na nag-alis sa mga legal at konstitusyonal na garantiya ng mga residente.
Isang bihirang pagkakaisa
• Ang kawalan ng trabaho at representasyon sa politika ang nagpalala ng galit ng mamamayan.
• Nagkaisa ang mga lugar ng Leh (mayoryang Budista) at Kargil (mayoryang Muslim) laban sa pamahalaan, tanda ng lumalaking pagkadismaya.
Mga pangunahing kahilingan ng mga nagpoprotesta
1. Gawing ganap na estado ang Ladakh na may lokal na awtonomiya.
2. Magkaroon ng mga legal na garantiya para sa karapatan sa lupa, trabaho, at representasyon sa politika.
Mula nang bawiin ang Artikulo 370 ng Konstitusyon ng India noong 2019, paulit-ulit nang nanawagan ang mga taga-Ladakh sa pamamagitan ng mga martsa, welga ng gutom, at sit-in para sa isang halal na lokal na pamahalaan.
Mula sa pag-asa tungo sa pagkadismaya
• Noong una, tinanggap ng ilan ang paghihiwalay mula sa Jammu at Kashmir bilang pagkakataon para sa sariling identidad.
• Ngunit matapos ang anim na taon, hindi natupad ang mga pangako ng pamahalaan.
• Lumala ang kawalan ng trabaho at nagresulta sa mararahas na sagupaan, kabilang ang pagsunog ng isang bus militar.
Reaksyon ng pamahalaan at hinaharap
• Maingat ang naging tugon ng pamahalaan ni Narendra Modi, na nagbanggit ng posibilidad ng pagbabalik ng katayuang-estado sa Jammu at Kashmir, ngunit hindi sa Ladakh.
• Itinuturing ng New Delhi na mahalaga ang Ladakh sa estratehikong depensa laban sa China, kaya’t nag-aatubili itong magbigay ng ganap na awtonomiya.
• Ayon sa Independent Turkey, maliit ang posibilidad ng agarang solusyon, at ang patuloy na pagbabalewala sa mga kahilingan ng mamamayan ay maaaring magbunga ng panibagong alon ng mas malawak na karahasan.
