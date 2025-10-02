Unang yugto ng mga parusa ng Amerika laban sa Iran matapos ang pag-activate ng “mekanismo ng gatilyo”

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang Kagawaran ng Tesorero ng Estados Unidos, bilang pagpapatuloy ng presyon nito sa Tehran, ay nag-anunsyo ng mga bagong parusa laban sa isang Iranian network na inakusahan ng Washington na sumusuporta sa programa ng mga ballistic missile ng Iran.
Sinabi ng U.S. Treasury na ang nasabing network ay sangkot sa pagbili ng mga kagamitan at armas upang suportahan ang programang militar ng Iran. Ang hakbang na ito ay isinagawa kasunod ng desisyon ng United Nations na ibalik ang mga parusa laban sa Tehran.
Sa isang pahayag, sinabi ni Scott Bessent, Kalihim ng Tesorero ng U.S.:
“Sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Trump, pipigilan namin ang rehimeng Iran na makakuha ng mga armas na maaaring gamitin para sa kanilang mapanirang layunin.”
Ayon sa U.S. Treasury, sa bagong hanay ng mga parusa ay kabilang ang 21 kumpanya at 17 indibidwal, na ayon sa Washington ay nagdudulot ng seryosong banta sa mga puwersang Amerikano sa Gitnang Silangan, sa mga barkong pangkalakalan ng U.S. sa pandaigdigang karagatan, at maging sa mga sibilyan.
Dagdag pa ng ahensya, ang mga tanggapan at operasyon ng mga network na ito ay nakakalat sa iba’t ibang bansa kabilang ang Iran, China, Hong Kong, at Germany.
Ang mga bagong parusa ay itinuturing na unang konkretong hakbang ng administrasyong Trump matapos ang pormal na pagpapatupad ng tinatawag na “mekanismo ng gatilyo” ilang araw na ang nakalipas.
Reaksyon ng Iran
Samantala, sinabi ni Abbas Araghchi, Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran, na:
• Sa aspeto ng ekonomiya, walang bagong epekto ang mga parusang ito na higit pa sa mga nauna nang ipinataw ng Amerika.
• Maaaring magbago ang ilang listahan, ngunit hindi ito magdudulot ng “hindi pangkaraniwang epekto.”
• Ang mas mahalaga, ayon sa kanya, ay ang mga implikasyong pampulitika at estratehiko ng mga parusang ito, na dapat labanan ng Iran.
