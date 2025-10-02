Ang Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) ay naglabas ng pahayag sa anibersaryo ng Operasyong “Ang Tapat na Pangako 2”

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Naglabas ng pahayag ang Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) upang gunitain ang anibersaryo ng Operasyong Ang Tapat na Pangako 2. Sa pahayag, inilarawan ng IRGC ang operasyon bilang:
• Isang matinding kaparusahan laban sa mga pag-atake at krimen ng kaaway.
• Isang mensahe na nagtapos na ang panahon ng “murang banta” at na anumang bagong agresyon ay sasalubungin ng mas mabigat, mas eksaktong, at mas nakamamatay na tugon kaysa sa naunang operasyon.
Ayon sa ulat ng ABNA News Agency, binigyang-diin ng IRGC na ang operasyon ay hindi lamang tugon sa mga pag-atake ng kaaway sa gitna ng katahimikan ng mga internasyonal na institusyon, kundi isa ring malinaw na mensahe sa buong mundo at sa Israel.
Nilalaman ng Pahayag
• Ipinagdiriwang ng IRGC ang ika-2 ng Oktubre bilang araw ng Operasyong Ang Tapat na Pangako 2, na inilarawan bilang tugon sa pagkamatay ng mga pinuno ng tinatawag na “Axis of Resistance,” kabilang sina Ismail Haniyeh, Hassan Nasrallah, at General Abbas Nilforoushan.
• Ayon sa pahayag, gumamit ang Iran ng mga missile at drone upang tamaan ang mga target sa loob ng mga teritoryong sinasakop ng Israel, na sinasabing nagpabagsak sa “ilusyon ng dominasyon” ng Israel.
• Pinuri ang apat na heneral ng Iran (Mohammad Bagheri, Hossein Salami, Amir Ali Hajizadeh, at Mahmoud Bagheri) bilang mga pangunahing tagapagplano at lider ng operasyon.
• Inilarawan ang operasyon bilang pagpapakita ng kakayahan ng Iran sa larangan ng missile at drone technology, na diumano’y nakalusot sa mga multilayered defense system ng Israel tulad ng Iron Dome, Arrow, at David’s Sling.
Babala ng IRGC
• Binigyang-diin ng pahayag na anumang bagong pagkakamali o agresyon mula sa tinatawag nilang “kampo ng kaaway” ay sasalubungin ng mas mabigat at mas nakamamatay na tugon.
• Inulit ng IRGC ang kanilang panata sa mga prinsipyo ng Islamic Revolution at sa pamumuno ni Ayatollah Khamenei.
• Tinapos ang pahayag sa relihiyosong pananalita: “Wala ang tagumpay kundi mula sa Diyos, ang Makapangyarihan at ang Marunong.”
