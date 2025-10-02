U.S. binabawasan ang misyon militar nito sa Iraq

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Inihayag ng Pentagon na sisimulan ng Estados Unidos, kasama ang mga kasapi ng internasyonal na koalisyon, ang pagbabawas ng kanilang misyon militar sa Iraq bilang bahagi ng kasunduan sa pamahalaan ng Baghdad.
Sa isang pahayag, sinabi ng tagapagsalita ng Pentagon na si Sean Parnell:
“Alinsunod sa direktiba ng Pangulo, at kasabay ng gawain ng U.S.-Iraq Higher Military Committee at ng pinagsamang pahayag noong Setyembre 27, 2024, sisimulan ng Estados Unidos at ng mga kasamahan nito sa koalisyon ang pagbabawas ng kanilang misyon militar sa Iraq.”
Mga Detalye ng Pagbabawas
Ang hakbang ay inilarawan bilang patunay ng tagumpay sa paglaban sa ISIS.
Itinuturing itong paglipat tungo sa pangmatagalang ugnayang pangseguridad sa pagitan ng U.S. at Iraq.
Ang bagong yugto ay nakabatay sa:
Mga pambansang interes ng Amerika.
Konstitusyon ng Iraq.
Strategic Framework Agreement ng dalawang bansa.
