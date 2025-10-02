Iranian at Turkish Defense Ministers: Pagtalakay sa mga Krisis na Nakaaapekto sa Rehiyon at Pagpapasya Hinggil sa mga Ito

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Dumating sa Ankara ang Ministro ng Depensa ng Iran upang makipagpulong sa kanyang katapat na Turkish. Sa kanyang unang pahayag, sinabi niya:
“Ang pagpapalakas ng ugnayang pangdepensa at militar sa Turkey ay nasa aming agenda.”
Si Brigadier General Aziz Nasirzadeh, Ministro ng Depensa ng Iran, ay nagsabi:
Ang kanyang pagbisita, na tatagal ng dalawang araw, ay isinagawa sa paanyaya ng Turkish National Defense Minister na si Yasar Guler.
Sa panahong ito, makikipagpulong siya sa mga opisyal ng depensa, militar, at seguridad ng bansang kaibigan at karatig.
Mga Punto ng Pahayag
Binanggit ni Nasirzadeh na ang Iran at Turkey ay parehong bansang Islamiko na may malaking impluwensiya sa mga usaping panrehiyon, pandaigdigan, at Islamiko.
Aniya, ang kooperasyon ng dalawang bansa sa larangan ng depensa ay makatutulong sa pagpapatatag ng seguridad at katatagan sa hangganan.
Ipinunto rin niya ang kahalagahan ng mahigit 500 kilometro ng hangganang magkasalo ng dalawang bansa, at ang pangangailangang palakasin ang kooperasyon sa hangganan.
Dagdag pa niya, sa mga pagpupulong kasama ang mga opisyal ng Turkey, tatalakayin hindi lamang ang mga isyu sa hangganan at industriyang pangdepensa, kundi pati na rin ang mga krisis na nakaaapekto sa rehiyon upang pag-aralan at pagpasiyahan ang mga ito.
