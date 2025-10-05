Sheikh Naim Qassem: Ang pag-atake sa Palestina, sa Resistensya at sa Iran ay bahagi ng iisang labanan / Mapanganib na plano ni Trump para sa Gaza; da

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa ikaunang anibersaryo ng pagkamartir nina Sheikh Nabil Qawuq at Sayyid Suhail Al-Husseini — dalawang natatanging pinuno ng kilusang paglaban — nagbigay-babala si Sheikh Naim Qassem, Kalihim-Heneral ng Hezbollah sa Lebanon, tungkol sa pagbabago ng anyo ng proyektong Zionista na tinatawag na “Dakilang Israel” at muling iginiit ang kahalagahan ng patuloy na paglaban at pagtatanggol sa landas ng katotohanan.
Paggunita kay Sheikh Qawuq: Mula sa mga larangan ng digmaan hanggang sa preventive security
Sa seremonya, pinarangalan ni Sheikh Qassem ang alaala ni Sheikh Nabil Qawuq, na tinawag niyang kapanalig ni Martir Sayyid Hashem Safiuddin, na napatay sa parehong araw noong nakaraang taon.
Binanggit niya ang mahalagang papel ni Qawuq sa paglaban sa ipinataw na digmaan laban sa Islamic Republic of Iran at ang kanyang tungkulin sa yunit ng preventive security mula 2018 hanggang sa kanyang kamatayan.
Sa sagot sa tanong kung bakit inilipat si Qawuq sa ibang posisyon, ipinaliwanag ni Sheikh Qassem na ginawa iyon bilang ganap na pagsunod sa utos ni Sayyid Hassan Nasrallah.
Ipinunto rin niya ang matagal na pakikibaka ni Qawuq kasama ng mga mandirigma sa timog Lebanon, Beirut, at Syria, gayundin ang kanyang mga gawaing pang-agham at panrelihiyon sa larangan ng moralidad at paniniwala.
Si Martir Qawuq: Isang huwaran ng kamalayan, pananampalataya, at sakripisyo sa iisang labanan
Tinukoy ni Sheikh Naim Qassem si Martir Qawuq bilang huwaran ng kamalayan, pananampalataya, at kabayanihan, at sinabi:
“Kapag inaatake ng mga kaaway ang Iran, ang Islamic Resistance at ang Palestina, ito ay bahagi ng iisang labanan. Bawat isa sa rehiyon ay dapat managot ayon sa kanyang kakayahan.”
Binigyang-diin din niya ang papel ng mga iskolar sa pulitikal, jihadistang, at praktikal na pagkilos ng Ummah, at binanggit ang pagkamatay ng 12 iskolar sa labanan ng “Awli al-Ba’s.”
Sayyid Suhail Al-Husseini: Kasamahan ni Haj Imad Mughniyeh at mga tungkuling pangseguridad
Ipinakilala ni Sheikh Qassem si Sayyid Suhail Al-Husseini bilang isang kumander ng jihad na naging kasamahan ni Haj Imad Mughniyeh sa simula ng paglaban.
Ipinaalala niya ang espesyal na pagtitiwala ni Haj Imad kay Al-Husseini sa mga operasyon sa seguridad at jihad.
Kabilang sa mga tungkulin ni Al-Husseini ay ang pagiging pinuno ng seguridad sa Beirut noong 1991, katulong ni Haj Radwan, at pinuno sa kontra-espiyonaheng operasyon hanggang 2000.
Mula 2008, nagsilbi rin siya bilang tagapayo ni Sayyid Hassan Nasrallah at kilala sa kanyang malasakit sa mga pamilya ng mga mandirigma. Itinalaga siya ni Nasrallah upang harapin ang krisis sa ekonomiya at panlipunan at nagtatag siya ng maraming proyektong pangtulong sa mga tao.
Ang “Dakilang Israel”: Isang proyektong rehiyonal na suportado ng Amerika
Ayon kay Sheikh Qassem, ang rehimeng Zionista ay patuloy na nagtataguyod ng proyektong “Dakilang Israel,” at lubos itong sinusuportahan ng Estados Unidos.
Aniya, bawat hakbang na nakikita natin ay bahagi ng proyektong ito, at kahit ang mga pansamantalang pag-urong ay pagkakataon para sa kaaway na samantalahin ang sitwasyon.
Idinagdag pa niya na ang mga pangyayari sa Gaza sa nakalipas na dalawang taon ay bahagi ng parehong proyekto, at lahat ng bagay sa rehiyon ay magkaugnay.
“Dapat tayong lahat tumugon sa mga banta. Walang sinumang dapat magsabi na ang kanilang bansa ay walang kinalaman dito, dahil lahat tayo ay target. Ang nangyayari sa Gaza ngayon ay simula lamang ng mga hakbang na isasakatuparan ng pananaw ng Israel.”
Mapanganib na plano ni Trump para sa Gaza: Damit na Amerikano sa planong Israeli
Tinawag ni Sheikh Qassem ang plano ni Donald Trump para sa Gaza na “napakapanganib” at ganap na pabor sa mga interes ng Israel.
Ayon sa kanya, ang planong ito, bagaman ipinamumukhang proyekto ng Amerika, ay aktuwal na pagpapatuloy ng proyekto ng “Dakilang Israel.”
Aniya, “ang planong Israeli na ito na nakabalot sa damit na Amerikano ay nagdulot ng maraming katanungan, at maging ilang opisyal na Arabo ay nagtaka at humingi ng paliwanag.”
Tinanong din niya:
“Kung magkakaroon ng internasyonal na pamamahala sa Gaza at hindi nito makakayang pamunuan ang sitwasyon, at kung mabibihag ang mga mandirigma, ano pa ang maiiwang bunga ng ating paglaban?”
Ipinaliwanag niya na ang layunin ng plano ay upang linisin ang imahe ng Israel mula sa pandaigdigang pagkondena at pagandahin ang reputasyon ng rehimeng iyon.
Ang mga flotilla ng katatagan at ang paghihintay sa tugon ng mga Palestino
Tinukoy ni Sheikh Qassem ang mga internasyonal na flotilla na naglalayong putulin ang blockade ng Gaza bilang patunay ng kahinaan ng Israel, at pinasalamatan niya ang Espanya sa kanilang suporta.
Ipinahayag niya na naghihintay sila sa opisyal na tugon ng mga Palestino dahil:
“Ang plano ni Trump ay isang programa, hindi isang kasunduan. Walang mangyayari maliban kung may kasunduan. Ang pagsuko ay hindi opsyon para sa mga Palestino, at ang mga bansang Arabo at Muslim ay hindi dapat magpataw ng presyon sa resistensya.”
Babala laban sa mga tangka ng kaaway na maghasik ng alitan sa Lebanon
Binanggit ni Sheikh Qassem na ang mga pag-atake ng rehimeng Zionista ay bahagi ng tangkang Amerikano upang pahinain ang Lebanon at ang kilusang paglaban.
Aniya, nabigo ang mga plano ng kaaway na palawakin ang impluwensiya nito at direktang makialam ang Amerika sa rehiyon.
“Layunin nilang magtanim ng alitan sa loob ng Sandatahang Lakas ng Lebanon,” sabi niya, “ngunit kumilos nang matalino ang hukbo, at parehong malinaw na ipinahayag ng hukbo at ng resistensya na ang pagkakahati ay hindi katanggap-tanggap.”
Kahit may pagkakaiba sa lakas militar, iginiit niya na ang kalamangan ng Hezbollah ay nasa kanilang katapatan sa bayan, kahandaan sa sakripisyo, at pagtitiwala sa makasaysayang kalooban ng sambayanan.
Pagbawi ng soberanya at pagtutol sa mga dayuhang plano para sa halalan
Nanawagan si Sheikh Qassem sa mga opisyal ng Lebanon na patuloy na isulong ang pagbawi ng pambansang soberanya at bumuo ng permanenteng mga komite para rito.
Binatikos din niya ang mga partidong pulitikal na inuuna ang interes ng Amerika at Israel, at sinabi niyang ang labis na pagtutok sa mga di-mahalagang isyu ay nagpapahina sa tungkulin ng gobyerno.
Binigyang-diin niya ang pangangailangang muling itayo ang Lebanon at ipinatupad ng pamahalaan ang kinakailangang mga plano.
Sa huli, nagbabala siya laban sa mga panukalang batas na pipabor lamang sa ilang grupo, at tinutulan ang anumang pagbabago sa batas ng halalan batay sa mga panlabas na presyon.
Buod:
Ang talumpati ni Sheikh Naim Qassem ay isang matinding babala laban sa mga planong Amerikano-Israeli sa rehiyon, lalo na sa Gaza. Ipinanawagan niya ang pagkakaisa ng mga bansa at mga kilusang paglaban, binigyang-diin ang katatagan ng Lebanon, at kinondena ang plano ni Trump bilang bahagi ng mas malaking proyektong Zionista.
…………….
328
Your Comment