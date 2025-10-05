Miyembro ng Konseho ng mga Shia Scholars ng Afghanistan: Ang pakikitungo sa pamahalaang Taliban ay hindi nagdala ng mahalagang pakinabang para sa mga

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sinabi ni Hujjat al-Islam wal-Muslimin Rajab Ali Mahdavi, miyembro ng Konseho ng mga Shia Scholars ng Afghanistan, na ang pakikitungo ng mga Shia sa pamahalaang Taliban ay hindi naging kapwa-panig (two-sided) at wala pang malinaw na benepisyo para sa komunidad ng Shia.
Ang panayam
Ayon sa ulat ng International AhlulBayt (AS) News Agency – ABNA – ipinaliwanag ni Hujjat al-Islam Mahdavi, na siya ring imam ng Masjid Jameh Baqer al-Uloom (AS), miyembro ng Majmaʿ al-Muhibbin AhlulBayt (AS) at pinuno ng Konseho ng mga Ulama at mga Imam ng mga Masjid ng Mahdia Town sa kanlurang Kabul, na nagbigay siya ng panayam hinggil sa ugnayan ng mga Shia scholars sa pamahalaang Taliban, mga hamon ng mga ulama, at ang isyu ng edukasyon ng kababaihan ayon sa Islam.
Ang panayam na ito ay ginanap habang ang pamahalaang Taliban ay hindi kinikilala ang Ja’fari fiqh (batas-pangrelihiyon ng mga Shia) at patuloy na binabalewala ang tinatayang 10 milyong Shia sa bansa, sa kabila ng pakikipagtulungan ng mga ito sa gobyerno sa maraming usapin.
Tatlong taon na ang nakalilipas, ipinasa ng Konseho ng mga Shia Scholars ng Afghanistan ang kanilang mga nakasulat na kahilingan sa mga opisyal ng Taliban, ngunit hanggang ngayon ay wala pang malinaw na tugon — positibo man o negatibo.
Samantala, ipinagbawal ng pamahalaan ng Taliban ang pag-aaral ng mga babae, na nagresulta sa mahigit apat na milyong batang babae na walang access sa edukasyon sa loob ng apat na taon.
Tanong:
Paano ninyo sinusuri ang kasalukuyang koordinasyon at pakikipagtulungan ng mga Shia scholars sa pamahalaan ng Afghanistan?
Sagot – ni Hujjat al-Islam Mahdavi:
Ang pakikitungo ng mga Shia scholars sa pamahalaang Taliban ay hindi nagdala ng makabuluhang benepisyo sa mga Shia.
Simula nang sakupin ng Taliban ang pamahalaan, sinikap ng mga Shia scholars na iangkop ang kanilang sarili sa bagong kalagayan nang hindi naaapektuhan ang kanilang presensiya sa lipunan.
Sa ilang maliliit na kaso, nagkaroon ng mga positibong bunga, tulad ng pagpapalaya ng ilang bilanggo at pagpigil sa mga arbitraryong aksyon laban sa ilang kilalang tao.
Tanong:
Anong mga problema ang kinakaharap ng mga Shia scholars, at saan ito nag-ugat?
Sagot – Mahdavi:
Ang mga problema ay maaaring hatiin sa dalawang bahagi — panloob at panlabas.
Panloob:
May kakulangan ng pagkakaisa at koordinasyon. Maraming institusyon ng Shia scholars ang hindi nagkakaisa; bawat isa ay kumikilos sa sarili, itinuturing ang sarili bilang tanging kinatawan ng mga Shia.
Kahit magkaroon ng isang karapat-dapat na personalidad o institusyong maaaring magsilbing “payong” ng lahat ng Shia, ang tribalismo, lokal na panatismo, at ambisyon ng mga elitista ang humahadlang sa pagkakaisa.
Panlabas:
Ang pinakamalaking suliranin ay ang dominasyon ng iisang relihiyon — Hanafi — at ang hindi pagkilala ng pamahalaan sa ibang mga paaralang Islamiko, kabilang ang Ja’fari.
Ito ang pangunahing ugat ng kawalang-katarungan sa mga Shia.
Tanong:
Sa loob ng apat na taon ng pamumuno ng Taliban, ano ang naging bunga ng pakikitungo ng mga Shia sa kanila?
Sagot – ni Mahdavi:
Ang pakikipag-ugnayan ng mga Shia sa Taliban ay hindi nagbunga ng mahahalagang resulta sa mga pangunahing isyu.
May ilang maliit na positibong epekto, ngunit sa kabuuan, walang balanseng relasyon at kaunti lamang ang pakinabang para sa komunidad ng Shia.
Tanong:
Ano ang mga kahilingan ng mga Shia ng Afghanistan sa pamahalaan, at paano ito tinugunan?
Sagot – ni Mahdavi:
Sa simula ng bagong kalagayan pampolitika, nagpatawag ang Konseho ng mga Shia Scholars ng isang malaking pagtitipon sa Khatam al-Nabiyyin Seminary at Mosque na dinaluhan ng libo-libong miyembro ng komunidad ng Shia mula sa iba’t ibang rehiyon.
Ang resulta ay isang dokumentong may 23 kahilingan, kabilang ang:
Opisyal na pagkilala sa Ja’fari madhhab
Pagpapatupad ng batas ng personal status para sa mga Shia sa mga korte
Ang mga kahilingang ito ay nakasulat at opisyal na isinumite sa mga mataas na opisyal ng Taliban, ngunit hanggang ngayon ay walang tugon.
Tanong:
Ano ang maaaring maging positibong bunga kung papakinggan ng pamahalaan ang mga kahilingang ito? At bakit ito nag-aatubili?
Sagot – ni Mahdavi:
Ang mga kahilingan ng Shia ay nakabatay sa pagpapatibay ng pambansang pagkakaisa, lohika, kaalaman, at pag-alis ng kamangmangan at ekstremismo.
Ngunit, sa kasamaang-palad, ang pamahalaang Taliban ay tila wala pang kapasidad upang tanggapin ang ganitong antas ng pag-unlad, at nananatili pa rin sa madilim at makalumang pananaw.
Tanong:
Sa kasalukuyan, ang Afghanistan ay nakahiwalay sa pandaigdigang komunidad. Ano ang inyong mungkahi upang malampasan ang kalagayang ito?
Sagot – ni Mahdavi:
Iminumungkahi ko na:
Dapat maging mas malapit ang pamahalaang Taliban sa sariling mamamayan.
Dapat nilang kilalanin ang mga paniniwala at katotohanan ng kanilang mga mamamayan.
Umiwas sa mga gawain na nagdudulot ng pagdududa at diskriminasyon.
Dapat kilalanin at makipag-ugnayan sa mga tunay na institusyong Shia, at iwasan ang paglikha ng mga paralelong grupo.
Igalang ang mga seremonyang panrelihiyon ng mga Shia tulad ng Muharram at Ashura.
Itigil ang sistemang Pashtun-dominated, dahil karamihan ng populasyon ay Persian/Dari speakers, ngunit ang opisyal na dokumento at talumpati ay sa Pashto.
Igalang ang pantay na oportunidad sa mga hindi Pashtun, at tigilan ang diskriminasyon.
Makipag-ugnayan sa pandaigdigang komunidad at tanggapin ang mga batas na tinatanggap sa buong mundo.
Ayon sa kanya, hanggang 80% ng mga internasyonal na batas ay maaaring iayon sa Sharia, kung ito’y isasagawa nang may karunungan at pang-unawa.
Maaaring magkaroon ng balanseng Islamikong sistema na sumusunod sa relihiyon ngunit bukas sa lohikal na pakikipag-ugnayan sa mundo.
Tanong:
Ang pagbabawal sa edukasyon ng kababaihan, “enjoining good and forbidding evil,” at ang kawalan ng inklusibong pamahalaan ay nagdulot ng pag-iisa ng Afghanistan. Ito ba ay tunay na pagpapatupad ng Sharia?
Sagot – ni Mahdavi:
“Ang edukasyon para sa kababaihan ay isang malinaw na obligasyon sa Islam at relihiyon; ang pagbabawal dito ay walang batayang relihiyoso o lohikal.”
“Ang kasalukuyang opisina para sa Amr bil Ma’ruf wa Nahi an al-Munkar ay hindi sapat ang kwalipikasyon; kinakailangan ng seryosong reporma.”
Binigyang-diin niya na ang seguridad, ekonomiya, edukasyon, at kalusugan ay apat na haligi ng lipunan na dapat tiyakin ng pamahalaan, at ito’y matatamo lamang kung may katarungang panlipunan.
Buod:
Sa kabuuan, binigyang-diin ni Hujjat al-Islam Rajab Ali Mahdavi, na ang mga Shia sa Afghanistan ay nakipagtulungan sa pamahalaang Taliban ngunit hindi nakinabang.
Hindi kinikilala ang kanilang relihiyon, limitado ang kanilang karapatan, at nananatili silang wala sa mga desisyon ng bansa.
Nanawagan siya sa Taliban na kilalanin ang katotohanan ng mga mamamayan, tanggapin ang Ja’fari fiqh, itigil ang diskriminasyon, buksan ang mga paaralan ng kababaihan, at makipag-ugnayan nang matalino sa pandaigdigang komunidad.
………….
328
Your Comment