Netanyahu: Matutanggal ang armas ng Hamas pagkatapos palayain ang mga bihag

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Inangkin ni Benjamin Netanyahu, Punong Ministro ng Israel, na ang armas ng Hamas pagkatapos maibalik ang mga bihag ay aalisin alinman sa pamamagitan ng diplomatikong paraan alinsunod sa planong Amerikano o sa pamamagitan ng paggamit ng puwersa.
Sa isang ipinakilalang pahayag na video, sinabi ni Netanyahu: “Papayuko na tayo sa pagtamo ng isang napakalaking tagumpay,” ngunit binigyang-diin niyang hindi pa ito pinal.
Idinagdag niya na hindi nila isusuko ang iba pang layunin ng digmaan. Ayon sa kanya, may koordinasyon silang ginawa kasama ni Donald Trump, Pangulo ng Estados Unidos, na nagbago ng kalagayan at sa halip na malagay sa izolasyon ang Israel, ang Hamas ang magiging nakahiwalay.
Sinabi rin ni Netanyahu na layunin nila — kasama ang kaniyang mga kaalyadong Amerikano — na paikliin ang mga negosasyon sa loob lamang ng ilang araw.
Ayon sa Punong Ministro ng Israel, sa ikalawang yugto ng isang kasunduan, tatanggalin ang armas ng Hamas at ang Gaza ay dadaan sa proseso ng demilitarisasyon — at binigyang-babala niya na ito ay maaaring mangyari o sa pamamaraan ng diplomasiya alinsunod sa planong inilahad ni Trump, o sa
Sinabi niya na sa unang yugto ay layunin munang palayain ang lahat ng mga bihag, at ilalagay ang mga pwersa ng Israeli Army sa mga posisyon na magbibigay-daan sa kanila na patuloy na subaybayan ang Gaza.
Sa bahagi ng kanyang pahayag, tinuligsa niya ang ilang opisyal ng Israel na nagsabi na kung mananatili sa Gaza, hindi posible na maibalik ang mga bihag; aniya, ang militari at diplomatikong presyur na kanilang ipinatupad laban sa Hamas ang naging sanhi ng pagbago ng posisyon ng grupo.
Idinagdag ni Netanyahu na inatasan niya ang delegasyon ng mga Israelinong negotiator na pinamumunuan ni Ron Dermer, Ministro ng Strategic Coordination, na pumunta sa Cairo upang tapusin ang teknikal na detalye hinggil sa pagpapalaya ng mga bihag.
Benn Gaffir (Ben Gvir) nagbanta na aalis sa gabinete
Sa ibang balita, nagbanta si Itamar Ben Gvir, Ministro ng Pambansang Seguridad ng Israel at pinuno ng ekstremistang kanan na partidong Otzma Yehudit, na siya ay lalabas sa gobyerno kung mananatili pa rin ang Hamas pagkatapos palayain ang mga bihag.
Sa isang pahayag, sinabi ni Ben Gvir na malinaw niyang ipinaalam kay Netanyahu na kung mananatili ang Hamas pagkatapos ng pagpapalaya ng mga bihag, ang Otzma Yehudit ay hindi magiging bahagi ng pamahalaan.
Aniya: “Hindi kami magiging bahagi ng isang pambansang pagkabigo na magiging mantsa magpakailanman at magiging oras-bomba para sa susunod na genocidal na pangyayari.”
Puna mula kay Smotrich (Betsalel Smotrich)
Binatikos naman ni Bezalel Smotrich, Ministro ng Pananalapi ng Israel, ang desisyon ng Punong Ministro na itigil ang pag-atake sa Gaza at makipagpasok sa mga negosasyon nang walang umiiral na tigil-putukan, at tinawag itong isang napakalaking pagkakamali.
Ayon kay Smotrich, ang hakbang na iyon ay magbibigay lamang ng panahon sa Hamas at magpapahina sa lumalakas na posisyon ng Israel — pareho sa layunin ng mabilis na pagpapalaya ng mga bihag sa loob ng 72 oras at sa pangunahing layunin ng digmaan na, ayon sa kanya, ang pagkawasak ng Hamas at ang kumpletong demilitarisasyon ng Gaza.
Buod:
Sinabi ni Netanyahu na ang planong demilitarisasyon ng Hamas ay mangyayari pagkatapos palayain ang mga bihag — alinman sa pamamagitan ng diplomatikong plano na iniuugnay sa administrasyong Amerikano o sa pamamagitan ng puwersang militar. May mga alingasngas sa loob ng pambansang koalisyon, kasama ang mga banta ng pag-alis mula sa gabinete mula sa kanang mga pinuno na tutol sa pagpasok sa negosasyon nang walang klarong kondisyon.
………….
328
Your Comment