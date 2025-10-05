Isang kilalang Islamophobic na aktibista mula sa Britanya ay inimbitahan sa mga teritoryong sinasakop ng Israel

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Si Tommy Robinson, isang ekstremistang kanan, kilalang Islamophobe, at tagapag-udyok ng karahasan sa Britanya, ay inimbitahan ni Amichai Chikli, Ministro ng Diaspora Affairs ng rehimeng sionista (Israel), para sa isang opisyal na paglalakbay sa mga sinasakop na lupain.
Si Robinson, na labis na nasiyahan sa imbitasyong ito, ay nag-post sa X (dating Twitter) tungkol sa kanyang masinsinang iskedyul ng mga pagbisita sa mga teritoryong sinasakop at inilarawan ang kanyang paglalakbay bilang bahagi ng “pakikibaka laban sa Hamas.”
Ang tagapagtatag ng ekstremistang kanang grupong British Defence League (BDL) — na kilala sa mga mapanirang pahayag laban sa mga Muslim at sa mga aksyon nitong rasista at pampulitikang mapanulsol — ay ilang ulit nang naharap sa mga kasong kriminal dahil sa kanyang mga kilos.
Siya ay dati ring nagdeklara ng kanyang sarili bilang isang “Zionista”, na nagpapatibay sa kanyang malapit na ideolohikal na ugnayan sa Israel at sa mga anti-Islam na kilusan sa Kanluran.
