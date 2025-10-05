Pinunong Hamas na si Khalil al-Hayya, lumitaw sa publiko sa unang pagkakataon mula sa mga pagpaslang ng Israel

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Si Khalil al-Hayya, isang mataas na opisyal ng Hamas, ay lumitaw sa publiko sa Doha sa unang pagkakataon matapos ang mga pagpatay ng Israel sa ilang lider ng kilusang paglaban. Ipinahayag niya na ang kanyang personal na dalamhati ay bahagi ng mas malawak na sakripisyong pambansa ng sambayanang Palestino.
Bilang pinuno ng koponan ng negosasyon ng Hamas, nagsalita si al-Hayya sa mga Palestino noong Sabado, kung saan binalikan niya ang mga pagpaslang noong Setyembre 9, na pumatay sa anim na katao, kabilang ang kanyang anak na si Hammam, ang kanyang tagapamahala ng opisina na si Jihad Labad, at iba pang mga kasamahan.
“Ngayon tayo ay nabubuhay sa ilalim ng anino ng dalamhati, ngunit kasabay nito, sa anino ng dangal at karangalan,”
aniya.
Sa kabila ng matinding pighati, ipinahayag ni al-Hayya ang kanyang pagmamalaki sa mga martir, lalo na sa kanyang anak, dahil sa pagbibigay ng kanilang buhay para sa kalayaan ng Palestina mula sa pananakop ng Israel, na inilarawan niyang sinusuportahan ng Estados Unidos.
Binanggit niya na walang pagkakaiba sa pagitan ng kanyang mga mahal sa buhay at ng libo-libong biktima sa Gaza, na patuloy na namamatay dahil sa nagpapatuloy na kampanyang militar ng Israel mula pa noong Oktubre 2023.
“Hindi ko sila itinuturing na naiiba sa alinmang batang Palestino sa Gaza na pinaslang ng pananakop,”
sabi niya.
“Sapagkat silang lahat ay namatay dahil sa krimen ng pananakop.”
Pinarangalan din ni al-Hayya ang mahigit isang siglong paglaban ng mga Palestino laban sa ekspansionismo ng Israel at sa pakikialam ng Kanluran, at pinuri niya ang katatagan ng mga mamamayan ng Gaza.
“Bahagi tayo ng dakilang pamilyang ito — ang sambayanang Palestino — lalo na ang mga taga-Gaza, na ngayon ay kumakatawan sa buong bansa sa pamamagitan ng kanilang tibay at sakripisyo na bihirang makita sa kasaysayan. Ang ating layunin ay higit nang mahigit isang daang taon.”
Tinapos niya ang kanyang pahayag sa isang panalangin para sa tulong ng Diyos at sa pag-asa para sa tagumpay at dangal ng bansa.
Buod:
Si Khalil al-Hayya, matataas na lider ng Hamas, ay muling lumitaw sa publiko sa Doha matapos paslangin ng Israel ang kanyang anak at mga kasamahan. Sa kanyang talumpati, ipinahayag niya ang pagkakapantay-pantay ng lahat ng biktima ng pananakop ng Israel at ipinangakong ipagpapatuloy ang laban para sa kalayaan ng Palestina.
