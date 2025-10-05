Pangulo ng Turkey: Dapat itigil ng Israel ang lahat ng pag-atake nito sa Gaza

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Inilarawan ni Pangulo Recep Tayyip Erdoğan ang tugon ng Hamas bilang isang “konstruktibo at mahalagang hakbang tungo sa pagkamit ng pangmatagalang kapayapaan”, at nanawagan siya sa Israel na “agad na itigil ang lahat ng pag-atake nito.”
Samantala, sinabi ng Ministry of Foreign Affairs ng Qatar na tinatanggap nito ang pahayag ng Hamas at ang kahandaang nito na palayain ang lahat ng bihag. Ipinahayag din ng Qatar ang suporta nito sa panawagan ni Donald Trump na dapat agad na itigil ng Israel ang mga pag-atake sa Gaza.
Mas maaga ngayong araw, nanawagan din si Donald Trump, Pangulo ng Estados Unidos, sa Israel na ihinto ang pambobomba.
Sa kanyang mensahe sa Truth Social, isinulat niya:
“Batay sa pahayag na inilabas ng Hamas, naniniwala ako na sila ay handa na para sa isang pangmatagalang KAPAYAPAAN.
Dapat agad na ihinto ng Israel ang pambobomba sa Gaza upang ligtas at mabilis nating mailabas ang mga bihag!”
