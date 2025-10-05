Pep Guardiola nanawagan ng malawakang protesta sa Barcelona para wakasan ang genocide sa Gaza

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Nanawagan si Pep Guardiola, manager ng Manchester City, sa publiko na ipahayag ang kanilang protesta bilang pakikiisa sa mga inosenteng tao sa Gaza.
Matagal nang kritiko si Guardiola ng aksyon ng rehimeng Zionista sa Gaza. Mas maaga ngayong araw, hinikayat niya ang mga tao na lumahok sa protesta na ginanap sa Jardinets de Gràcia sa Barcelona laban sa genocide sa Gaza. Sinabi niya:
“Nasasaksihan natin ang isang genocide nang live, kung saan libu-libong mga bata na ang namatay at marami pang iba ang maaaring mamatay. Ang Gaza Strip ay wasak, at maraming tao ang naglalakad nang walang direksyon, walang pagkain, inuming tubig, o gamot.”
Idinagdag niya:
“Tanging ang oranisadong civil society lamang ang makapagliligtas ng buhay at makapipilit sa mga gobyerno na kumilos nang tuloy-tuloy. Sa Oktubre 4, alas-12:00, pupunuin natin ang mga kalye sa Jardinets de Gràcia upang hilingin ang katapusan ng genocide.”
Noong Hunyo, nagbigay si Guardiola ng emosyonal na talumpati tungkol sa pagdurusa sa Gaza matapos tanggapin ang isang honorary degree mula sa University of Manchester. Ayon sa kanya:
“Hindi ito tungkol sa ideolohiya. Hindi ito tungkol sa tama ako at mali ka. Ito ay tungkol sa pagmamahal sa buhay at sa pangangalaga sa iyong kapwa.”
