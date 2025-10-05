Lalaking umatake sa Muslim na nagdarasal sa UK, nahatulan ng 20 buwang pagkakakulong

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Isang lalaki sa Portsmouth, England ang nahatulan ng 20 buwang pagkakakulong matapos umatake sa isang Muslim na nagdarasal sa harap ng mosque at bantaang saksakin siya.
Ang lalaki ay inaresto ng pulisya matapos ang insidente. Inilarawan ng mga opisyal ng pulisya ang ginawa bilang isang krimen na may motibong rasista at Islamophobic.
Sinabi ng pulisya na ang biktima, na kasama ang grupo ng mga lalaki, babae, at bata na pupunta sa mosque para sa pagdarasal, ay unang ginamitan ng pambabastos sa salita, at pagkatapos ay sinuntok sa dibdib. Idinagdag ng pulisya na binalaan pa siya ng may dalang kutsilyo ng suspek.
Si Callum McKinley, 29 taong gulang, ay umamin sa unang pagdinig ng kaso sa mga paratang ng “pag-atake na may motibong rasista o panrelihiyon,” “panghahamak at pananakot,” at “banta gamit ang kutsilyo sa pampublikong lugar.” Nahaharap siya sa 20 buwang pagkakakulong.
Ayon sa Crown Prosecution Service (CPS), agad at seryosong tutugunan ang ganitong uri ng kaso.
Bilang karagdagan, ang insidenteng ito ay naganap sa gitna ng pagtaas ng hate crimes at ekstremistang kanan na aktibidad sa UK, kung saan kamakailan lamang ay nasangkot sa karahasan ang ilang mosque at negosyo na pag-aari ng mga minorya sa iba’t ibang insidente.
