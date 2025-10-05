5 Paaralang Elementarya sa Spain, Humihiling ng Pagtuturo ng Araling Islam

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Noong mga nakaraang taon, ang kawalan ng mga guro na may espesyalisadong kaalaman sa pagtuturo ng araling Islam sa mga elementarya sa Salamanca, Spain ay naging isang suliranin na pumipigil sa implementasyon nito. Ngunit ngayon, inanunsyo ng Department of Education ng Salamanca na may isang babaeng guro na nakapasa sa kaugnay na mga kurso na handa nang magturo ng klase sa araling Islam.
Sa kasalukuyang taon ng pag-aaral, limang paaralang elementarya sa Salamanca ang humiling na maibigay sa kanilang mga estudyante ang araling Islam. Ang hakbang na ito ay bunga ng pagtaas ng bilang ng mga mag-aaral na nagnanais matutunan ang Islam. Alinsunod sa lokal na regulasyon, kailangan ng hindi bababa sa 10 estudyante na magrehistro upang masimulan ang pagtuturo ng aralin.
Isa sa mga pangunahing suliranin noong mga nakaraang taon ay ang kakulangan ng guro na eksperto sa mga paksang Islamiko, na naging dahilan upang maraming araling Islam ang hindi naisagawa. Kahit na, ayon sa kasunduan noong 1992 sa pagitan ng pamahalaan ng Spain at ng Islamic Commission of Spain, may karapatan ang mga estudyante na magkaroon ng araling Islam, kadalasan ay hindi ito naipapatupad dahil wala talagang guro.
Ngunit ngayong taon, inanunsyo ng Department of Education ng Salamanca na isang babaeng guro na nakapasa sa kaugnay na kurso at may sertipikasyon mula sa Islamic Commission of Spain ay handa nang magturo ng mga araling Islam. Kinilala ang kanyang kwalipikasyon at kakayahan sa pagtuturo ng asignaturang ito.
Buod:
Limang paaralang elementarya sa Salamanca, Spain, ang humiling na maibigay sa kanilang mga estudyante ang araling Islam. Matagal nang problema ang kakulangan ng guro, ngunit ngayon ay may babaeng guro na may sertipikasyon at handa nang magturo, na magbibigay daan sa pagtuturo ng Islam sa mga mag-aaral.
………….
328
Your Comment