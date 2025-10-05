Pag-atakeng Raketa mula Yemen sa Mga Sinasakop na Teritoryo ng Israel

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Inihayag ng militar ng rehimen ng Israel na tumunog ang mga alarm sa silangan ng sinasakop na teritoryo ng Palestina kasunod ng pagpapaputok ng isang raketa mula Yemen.
Dagdag pa ng ilang mapagkukunan mula sa Israel, narinig din ang ilang malalakas na pagsabog sa mga sentral na lugar ng sinasakop na Palestina.
Bilang resulta ng paglipad ng raketa mula Yemen, itinigil ang operasyon sa Ben Gurion Airport pansamantala.
Buod:
