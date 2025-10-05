Brigadier General Mousavi: Ang Pakikipagtulungan sa Sandatahang Lakas at mga Institusyong Pangseguridad ay Isa sa Mga Lakas ng Pulisya

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ipinahayag ni Brigadier General Seyed Abdolrahim Mousavi, Pangulo ng General Staff ng Sandatahang Lakas ng Iran, na ang pakikipagtulungan sa sandatahang lakas at mga institusyong pangseguridad ay isa sa mga pangunahing lakas ng pulisya.
Sa kanyang mensahe para sa Internal Security Forces Week, binigyang-diin ni General Mousavi na isa sa mga natatanging lakas ng Iranian Police Forces ay ang estratehikong integrasyon at kooperasyon sa ibang sangay ng sandatahang lakas, mga institusyong pangseguridad, at ahensiya ng intelihensiya, na nagpalakas sa kakayahang hadlangan ang banta at sa pambansang lakas ng Islamic Republic of Iran.
Nilalaman ng Mensahe:
Bismillah al-Rahman al-Rahim
Brigadier General Ahmad Reza Radan, Pangkalahatang Komandante ng Internal Security Forces:
Binabati ko kayo sa pagdiriwang ng Internal Security Forces Week, na nagpapaalala sa sakripisyo at katapangan ng mga pulis na tapat at rebolusyonaryo sa ating bansa, at nagbibigay-pugay sa mga lider, opisyal, kawani, at sa kanilang mga pamilya na matiyaga at mapagbigay sa kanilang paglilingkod.
Ang Internal Security Forces ngayon ay naglalarawan ng modelo ng community-based police, na nakatuon sa mamamayan, at gumagana alinsunod sa pamantayan ng Islamic Revolution, gamit ang soft power at intelihensiyang kakayahan upang palakasin ang pampublikong seguridad, dagdagan ang sosyal na kapital ng sistema, at palakasin ang tiwala at pakiramdam ng kaligtasan ng mga mamamayan.
Patunay ang estratehikong puwersa na ito sa kanilang kahusayan sa iba't ibang tungkulin:
Mula sa Banal na Depensa laban sa kumplikadong digmaan na ipinataw ng Israel at mga kaalyado nito,
Hanggang sa pagdiskubre at pag-aresto sa mga ahente at espiya,
Intelligent crime prevention,
Laban sa panlipunang korapsyon,
Pagpigil sa smuggling ng kalakal at droga,
Seguridad sa hangganan,
At pagpapanatili ng kaayusang panlipunan.
Isa sa mga pangunahing lakas ng Internal Security Forces ay ang estratehikong integrasyon at pakikipagtulungan sa ibang sangay ng sandatahang lakas at mga institusyong pangseguridad at intelihensiya, na nagpalakas sa kakayahan sa depensa at pambansang lakas, at nagbigay ng konkretong seguridad sa mamamayan.
Sa okasyong ito, inaalala ko ang mga martir ng Internal Security Forces at binibigyang-pugay ang kanilang mga pamilya. Nais ko rin ng higit na tagumpay para sa lahat ng tapat na kawani ng Internal Security Forces sa pagkamit ng mga layunin ng Ikalawang Hakbang ng Rebolusyon, pagbuo ng rebolusyonaryong sibilisasyon, pagpapalakas ng soft power, at pagpapalawak ng sosyal na tatag, sa ilalim ng gabay ni Imam Mahdi (ajjal Allah farajahu) at pamumuno ni Imam Khamenei, Pangkalahatang Komandante ng Sandatahang Lakas.
Buod:
Ayon kay Brigadier General Mousavi, isa sa mga pangunahing lakas ng pulisya ng Iran ay ang estratehikong pakikipagtulungan sa sandatahang lakas at mga institusyong pangseguridad, na nagpalakas sa pambansang kapangyarihan, seguridad, at tiwala ng mamamayan. Ipinagdiwang niya rin ang sakripisyo ng mga martir at kahalagahan ng community-based policing sa ilalim ng pamantayan ng Rebolusyong Islamiko.
