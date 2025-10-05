Mga Aktibista Nakaranas ng Masamang Pagtrato at Tortyur Habang Nakakulong sa Israel

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Isinakop ng mga awtoridad ng Israel ang 42 barko ng Global Freedom Fleet habang sila’y naglalayag sa internasyonal na tubig patungong Gaza, at inaresto ang daan-daang mga internasyonal na aktibista na sakay nito.
Ilang aktibista na nakibahagi sa fleet ang nagkuwento ng kanilang naranasan sa pag-atake ng Israel sa mga barko at sa panahon ng kanilang pagkakakulong.
Mula pa noong nakaraang Miyerkules ng gabi, inaresto ng Israel ang 42 barko ng Global Freedom Fleet at daan-daang aktibista ang nakulong. Ayon sa Turkish Foreign Ministry, humigit-kumulang 137 aktibista na naaresto ay nakabalik sa Turkey matapos ang deportasyon.
Mga Detalye ng Pagtrato
Ayon kay Iqbal Gorbinar, pinilit ng Israel na umiyak sila, ngunit tumawa at umawit ang mga aktibista, na nagdulot ng pagkabigla sa mga sundalo.
Binanggit niya na kaunti lang ang pagkain at halos walang nutrisyon sa loob ng kuwartong may 14 tao. Wala ring malinis na tubig, at kinumpiska at itinapon ang kanilang mga gamot. Kinuha rin ng mga sundalo ang kanilang mga laptop, telepono, at chargers.
Si Zeinab Delak Tek Oğaq ay nagkomento na ang Israel ay nagpakita ng labis na karahasan sa harap ng kinatawan mula sa 72 bansa, at ang pang-aabuso ay lumala matapos silang magprotesta.
Ayon kay Osman Tishtin Qaya, unang hinarang ng Israel ang pangunahing barko ng fleet, kinulong, at kinuha ang lahat ng personal na kagamitan ng mga aktibista.
Ayon kay Aitchin Kant Oğlu, naranasan nila ang matinding pang-aabuso na kasama ang pagkakaroon ng mga pader na may larawan ng Gaza pagkatapos ng pagkasira at pagsabi na “Welcome to Gaza”. Wala silang malinis na tubig at tumagal ng halos 40 oras nang walang pagkain.
Tortyur at Pisikal na Pang-aabuso
Sinuri ang mga aktibista nang hubad, at pinilit na magkneel nang may plastic handcuffs ng limang oras.
Pinutukan at sinapak ang mga aktibista, walang tubig na malinis sa loob ng higit sa dalawang araw.
Ayon kay Mohammed Jamal (Kuwaiti), halos 700 Israeli special forces ang nakilahok sa operasyon. Pinahirapan sila mula sa detention site hanggang sa Ashdod port sa ilalim ng araw nang 12 oras at halos walang pagkain.
Ang ilang aktibista ay binugbog at sinabihan ng masamang salita, habang halata rin ang pressure mula sa pandaigdigang opinyon.
Paglapastangan sa Karapatang Pantao
Sinabi ng dalawang aktibista (Amerikano at Malaysian) sa Reuters na nakitang pinilit ang Swedish activist na si Greta Thunberg na maglakad at isuot ang Israeli flag.
Ayon sa organisasyong Justice, hindi nakontak ng ilang aktibista ang kanilang abogado, at pinagbawalan ang pag-inom ng tubig, paggamit ng banyo, at pagkakaroon ng gamot.
Paglahok ng mga Bansa
Sa Turkey, nakarating ang 36 Turkish nationals kabilang ang mga aktibista mula sa US, UAE, Algeria, Morocco, Italy, Kuwait, Libya, Malaysia, Mauritania, Switzerland, Tunisia, at Jordan.
Layunin ng Global Freedom Fleet
Ang fleet, na nagsimula noong Agosto 2025, ay pinakabagong pagsisikap ng mga aktibista upang hamunin ang Israeli naval blockade sa Gaza, na nakararanas ng massacre na kumitil sa mahigit 67,000 katao, libu-libong nasugatan, at malawakang pinsala sa imprastraktura kasama ang isang hindi pa nagaganap na krisis pangtao.
