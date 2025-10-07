Pagpapatuloy ng Pagkakakulong sa 9 na Aktibista ng Karaban ng Sumud ng Rehimeng Israeli

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Inihayag ng karaban na “Omar Mukhtar” na siyam (9) sa mga kasapi nito ay nananatiling nakakulong ng mga pwersang pananakop ng Israel. Ang mga aktibistang ito ay inaresto matapos silang pigilan sa pagpasok sa Gaza Strip habang tinatangkang maghatid ng makataong tulong sa mga mamamayang nakapailalim sa blockade.
Ayon sa pahayag na inilabas, kabilang sa mga nakakulong ang anim na mamamayang Libyan na sina:
Saad Maghribi
Kamal Ahmad Shami
Abdulrahman Asim Muhammad
Hamza Rafi Sasi
Mustafa Ftis
Abdulnasser Al-Ashti
Kasama rin sa mga dinakip ang dalawang babaeng aktibista:
Yvonne Ann Ridley (mula Scotland)
Rabab Mustafa (may lahing Ehipsiyo-Kanadyan)
at isang aktibista mula Nigeria na nagngangalang Oke Vitalis Nworum.
Samantala, pito (7) pang mamamayang Libyan na sakay ng barkong Omar Mukhtar ay dumating na sa Turkey noong Sabado, at nakatakdang bumalik sa Tripoli sa pamamagitan ng isang espesyal na flight.
Ayon kay Salah Al-Kasah, Konsul ng Libya sa Istanbul, isinasagawa na ng konsulado ang panghuling mga hakbang para sa ligtas na pagbabalik ng mga ito sa paliparan ng Tripoli.
Inihayag naman ng Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation ng Libya na ganap na pananagutan ng rehimeng Israeli ang kaligtasan at kalusugan ng mga mamamayang Libyan na lumahok sa “Flotilla of Steadfastness” (Naogan ng Katatagan) patungong Gaza, bago sila dinukot ng Israel noong nakaraang Huwebes.
Nanawagan ang ministeryo para sa agarang pagpapalaya ng mga nakakulong at paggalang sa mga batas pandaigdig.
